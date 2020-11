Zrychlete si připojení k bezdrátové síti a internetu – levně - 7.díl

Předcházející díl

Podařilo se nám zrychlit domácí bezdrátovou síť a připojení k Internetu, a to daleko levněji, než jsme si kdy pomysleli. Maximální výkon bezdrátové sítě je velmi aktuálním tématem zvláště nyní, kdy pandemie koronaviru uvěznila jak studenty, tak jejich rodiče do svých domovů a všichni se tak pokouší pracovat či studovat z domova – a často ve stejnou dobu.

Snaha o minimální cenu tak něco stojí

Obecně platí, že jsme s nárůstem rychlosti, která nás stála asi 400 Kč a zajistila tak zvýšení šířky pásma ze 30 Mbps na 60 Mbps, spokojeni. Co nás ale velmi znepokojilo, byl výkon pět let starého uzlu RT-1900P. Dosažení stabilního připojení o rychlosti 60 Mbps v pásmu 5 GHz představuje určitě značné zlepšení oproti bývalým 30 Mbps – to ovšem platilo pouze tehdy, pokud jsme seděli do jednoho metru od tohoto uzlu. Všichni, kdo se vyskytovali v blízkosti tohoto uzlu, byli velmi spokojeni, ale v garáži nebo v ložnici nacházející se přímo proti tomuto uzlu, byla šířka pásma pouhých 30 Mbps, a to i přesto, že jsme pro páteřní okruh použili drátové řešení.

Ano, nyní jsme dospěli k závěru, že investice 1 500 Kč do routeru RT-1900P byla omyl, protože každý modernější router nám poskytne větší výkon než tento starý router. Takže jsme začali na Amazonu hledat novější router s vyšším výkonem za rozumnou cenu. Firma Asus mi doporučila jejich router Blue Cave, který je dvoupásmový s podporou standardu 802.11ac, technologie MU-MIMO a konfigurací antény 4×4. Za popisem síťových parametrů je údaj o dvoujádrovém procesoru Intel Lantiq a 512 MB operační paměti RAM, což jsou parametry, které jsou podle řady odborníků pro domácnost, kde většina členů pracuje vzdáleně, dostatečné.

Tento router je rovněž oceňován v řadě recenzí. Vzhledem k tomu, že chceme ušetřit maximum, vybrali jsme si již použitý router Blue Cave v ceně 1 700 Kč. Nahradil tedy uzel představovaný routerem RT-1900P v ceně 1 500 Kč připojený drátově. A vskutku šířka pásma zásadně vzrostla, protože počítače v ložnici i v garáži dosáhly maximální rychlosti internetového připojení, tj. v našem případě rychlosti 100 Mbps.

Naše celkové náklady za routery nakoupené pro dobu koronavirové pandemie tedy činily celkem okolo 3 600 Kč. I tato částka je v porovnání pořizovacími náklady třípásmového systému mesh standardu Wi-Fi 6 velmi příznivá, protože takový systém by vás vyšel daleko dráž a u poskytovatele připojení k Internetu nabízejícím připojení s podobnými parametry byste žádný významný rozdíl nezaznamenali.

Pokud bychom celý projekt realizovali znovu, pak bychom už určitě nepoužili router RT-1900P. Pokud by se hodil někomu jinému, pak bychom mu jej určitě přenechali.

Úvodní foto: PCWorld.com