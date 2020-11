Zrychlete si připojení k bezdrátové síti a internetu – levně - 4.díl

Předcházející díl

Podařilo se nám zrychlit domácí bezdrátovou síť a připojení k Internetu, a to daleko levněji, než jsme si kdy pomysleli. Maximální výkon bezdrátové sítě je velmi aktuálním tématem zvláště nyní, kdy pandemie koronaviru uvěznila jak studenty, tak jejich rodiče do svých domovů a všichni se tak pokouší pracovat či studovat z domova – a často ve stejnou dobu.

Konfigurace technologie AiMesh

Při konfiguraci technologie AiMesh je třeba ze všeho nejdříve začít tím, že přinesete oba dva routery do stejné místnosti a aktualizujete si firmware na nejnovější dostupnou verzi, která podporuje AiMesh. Následně router (nyní již v roli uzlu mesh) resetujte do továrního nastavení, pak jej připojte k počítači kabelem Ethernet a nastavte jej do režimu uzlu, tj. AiMesh node. Nakonec připojte kabelem Ethernet počítač k routeru AiMesh a spusťte na něm konfiguraci sítě AiMesh.

V našem případě neprobíhalo všechno tak snadno jak to ukazují ve videích Asus na YouTube, ale pokud dokážete zjistit IP adresu routeru (podívejte se do manuálu, popř. na spodní část routeru) a pořádně si vyhrnete rukávy, určitě se vám to podaří. Možná bude potřeba oba routery resetovat do továrního nastavení, nicméně pokud již máte jeden router nakonfigurovaný, můžete si konfiguraci uložit do konfiguračního souboru, který pak nahrajete zpět do routeru po jeho resetování a spárování.

Za oněch pět měsíců, co router RT-1900P používáme, vydala firma Asus pro toto zařízení minimálně tři aktualizace firmwaru. Tolik aktualizací vyvolává domněnky, že ve firmwaru tohoto routeru bude zřejmě spousta chyb, které je třeba opravit, nicméně skutečnost, že firma Asus aktivně vydává aktualizace firmwaru pro pět let starý router (oproti ostatním výrobcům, kteří vám poradí, abyste si koupili router nový), je pro firmu Asus spíše velkým kladem než záporem.

Další výhodou technologie AiMesh a systému mesh vůbec je používání pouze jednoho SSID, které teoreticky znamená daleko hladší roaming při přechodu připojeného zařízení mezi jednotlivými uzly jedné bezdrátové sítě. Teoreticky můžeme předpokládat (protože to jinak závisí na firmwaru), že roaming znamená odpojení na 3 až 4 sekundy, než je zařízení připojeno k novému uzlu. Jiné systémy dokáží zvládnout roaming ještě hladčeji, nicméně reálně nemůžeme čekat výkon na úrovni řešení bezdrátových sítí na úrovni firemních řešení.

S tímto řešením jsme bez problémů zvládli jaro i léto, nicméně s možným scénářem vzdělávání na dálku, které by mohlo nastat i na podzim jsme se rozhodli, že je čas na to podívat se, jak získat ještě větší šířku pásma.

Zavolali jsme proto našemu poskytovateli připojení k Internetu a zeptali jsme se ho, co by udělal pro to, aby nás odradil od přechodu k jinému poskytovateli nabízejícímu kabelové připojení (což byla jediná naše alternativa, které v našem případě připadala v úvahu). Náš stávající poskytovatel připojení k Internetu se zachoval velmi vstřícně a zlevnil cenu připojení na polovinu a zdvojnásobil rychlost připojení. Nabídnutá rychlost, i když na rychlost připojení po optickém nebo koaxiálním kabelu nemá, byla ale vcelku dostatečná, aby uspokojila naše potřeby.

