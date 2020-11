Zrychlete si připojení k bezdrátové síti a internetu – levně - 2.díl

Předcházející díl

Podařilo se nám zrychlit domácí bezdrátovou síť a připojení k Internetu, a to daleko levněji, než jsme si kdy pomysleli. Maximální výkon bezdrátové sítě je velmi aktuálním tématem zvláště nyní, kdy pandemie koronaviru uvěznila jak studenty, tak jejich rodiče do svých domovů a všichni se tak pokouší pracovat či studovat z domova – a často ve stejnou dobu.

Klíčem k záchraně je mesh router (Asus AiMesh)

Když jsme zaznamenali první problémy s nedostatečným výkonem naší domácí bezdrátové sítě, prvním krokem, který jsme učinili, abychom zlepšili výkon naší domácí bezdrátové sítě, bylo zakoupení bezdrátového routeru (směrovače) Asus RT-1900P. Jednou z nejlepších funkcí routerů Asus je podpora funkce označované jako AiMesh. Jedná se v podstatě o firemní řešení tzv. mesh routerů využívajících technologii uzlů, které rozmístíte po své domácnosti za účelem vykrytí „mrtvých“ oblastí bez signálu bezdrátové sítě.

Nicméně technologie Asus AiMesh ovšem funguje trochu jinak. U většiny sítí typu mesh musíte kupovat pouze kompatibilní uzlové body, nebo koupit rovnou sadu dvou nebo více takových uzlů a je třeba na rovinu přiznat, že to je to nejlepší, co můžete při vytváření takové sítě mesh udělat. Technologie AiMesh vám však nabídne v tomto ohledu alternativní řešení, protože vám umožní použít několik klidně odlišných modelů routerů značky Asus. Díky tomu budete mít menší počáteční náklady na zřízení, popřípadě můžete založit řešení na již zakoupeném routeru (samozřejmě pokud již doma máte router značky Asus s podporou technologie AiMesh).

Dobrou zprávou je i to, že firma Asus dokázala integrovat podporu technologie AiMesh i do řady svých starších routerů, a to velmi jednoduše prostou aktualizací jejich firmwarů. Aktualizace firmwaru byla k dispozici i pro náš původní dvoupásmový router RT-AC88U MU-MIMO 4×4, a tak jsme se rozhodli spárovat jej s routerem Asus RT-1900P, který se používal okolo roku 2015. Navíc router RT-1900P rovněž podporuje standard Wi-Fi 5 (802.11ac).

Naším hlavním důvodem pro zakoupení routeru RT-1900P byla cena. Snad ani ne proto, že bychom byli nějací držgrešle, ale situace byla prostě a jednoduše taková, že v březnu byla ohromná poptávka nejen po dezinfekčních gelech a toaletním papíru, ale i po bezdrátových směrovačích. Situace byla chvílemi tak beznadějná, že jsme byli rádi, když jsme na eBay sehnali za 1 500 Kč pět let starý použitý router Asus RT-1900P.

Úvodní foto: PCWorld.com