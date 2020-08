Využijte funkci časovače u Alexy na maximum! - 2.díl

Předcházející díl

Pokud také u Alexy nastavujete více časovačů, pak vězte, že existuje velmi jednoduchý způsob, jak se v nich vyznat. U Alexy ale můžete nastavovat i časovače vypnutí, požádat ji o připomenutí, zkontrolovat, kolik času na časovači ještě zbývá, a celou řadu dalších věcí.

Na následujících řádcích naleznete pět šikovných tipů, kterými dokážete z funkce časovačů u asistenta Alexy dostat skutečně maximum.

3. Nastavení časovače při usínání

Časovače se u Alexy dají použít i jako pomocníci při usínání. Alexa tak například může pomalu zhasínat světlo jí ovládané, popřípadě Alexa může po uplynutí určitého časového intervalu vypnout hudbu.

Pokud tedy chcete, aby Alexa pomalu zhasínala, a nakonec úplně zhasla jedno z vašich inteligentních světel, pak stačí říci: “Alexa, set a sleep timer for 30 minutes on (in my case) Ben’s bedroom light”. Tento příkaz zajistí nastavení časovače pro usínání na 30 minut u světla v Benově ložnici. Pokud chcete po uplynutí určitého časového intervalu vypnout hudbu, požádejte Alexu, aby vám přehrávala nějakou hudbu, a následně příkazem: “Set a sleep timer for 30 minutes” nastavte v tomto případě časovač vypnutí přehrávání na 30 minut.

4. Zjistěte, kolik času u nastaveného časovače ještě zbývá

Osobně často u Alexy používám připomínky, pokud chci své dceři povolit hrát si s Ipadem. Přitom někde v polovině nastaveného třicetiminutového intervalu časovače mě zajímá, kolik času ještě dcera má na sledování Star Wars nebo Avengers.

A opět se stačí zeptat: “Alexa, how much time is left on the iPad timer?”. Alexa vám následně odpoví, kolik času ještě u zadaného časovače ještě zbývá, což současně poslouží jako varování i pro dceru, že se její čas vyhrazený pro iPad blíží ke konci.

5. Současné zobrazení všech nastavených časovačů

Pokud vlastníte některé ze zařízení Echo Show od Amazonu vybavené obrazovkou, pak můžete Alexu požádat, aby vám zobrazila všechny aktivní časovače najednou. Stačí říci: “Alexa, show me my timers” a vzápětí obdržíte seznam všech právě spuštěných časovačů včetně jejich jmen a údaje o tom, kolik času na každém z nich zbývá.

Úvodní foto: PCWorld.com