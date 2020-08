Využijte funkci časovače u Alexy na maximum! - 1.díl

Když v kuchyni postavím hrnec s vodou na plotýnku, řeknu „“Alexa, set a timer for 10 minutes” (Alexo, nastav časovač na 10 minut). Poté řeknu “Alexa, set a timer for 20 minutes” (Alexo, nastav časovač na 20 minut) – to když vkládám lasagne do trouby, aby se ohřály. A když se ozve z Alexy hlasový signál, jsem dokonale zmaten: co je uvařeno? Rýže nebo těstoviny?

Pokud také u Alexy nastavujete více časovačů, pak vězte, že existuje velmi jednoduchý způsob, jak se v nich vyznat. U Alexy ale můžete nastavovat i časovače vypnutí, požádat ji o připomenutí, zkontrolovat, kolik času na časovači ještě zbývá, a celou řadu dalších věcí.

Na následujících řádcích naleznete pět šikovných tipů, kterými dokážete z funkce časovačů u asistenta Alexy dostat skutečně maximum. A pojďme hned začít prvním tipem.

1. Časovače si pojmenujte

Předpokládejme, že potřebujete deset minut vařit rýži a současně přitom 15 minut v troubě péci zelené fazole – přitom chcete, aby Alexa pohlídala správné časy přípravy obou jídel za vás. Jak to ale udělat, aby se tyto dva časy nějak nepopletly?

J to jednodušší, než si možná myslíte: stačí si jednotlivé časovače pojmenovat. Můžete tak například říci: “Alexa, set a rice timer for 10 minutes” – zde použijete pro vaření rýže časovač rice timer – a pak pomocí “Set a veggies timer for 15 minutes” vytvoříte časovač „veggies timer“ pro pečení fazolí. Po uplynutí času pro vaření rýže se ozve zvukový signál a hlášení “Your rice timer is done”. A za pět minut bude následovat hlášení “Your veggies timer is done” týkající se fazolí.

2. Používejte připomínky

Výše popisované časovače však není vůbec třeba používat, pokud nechcete. Stačí totiž, abyste požádali Alexu, aby vám něco připomenula. Můžete tak například říci: “Alexa, remind me to take the laundry out of the dryer in 40 minutes.”, čímž Alexu požádáte, aby vám za 40 minut připomenula, že máte vyndat prádlo ze sušičky. Nebo můžete říci: “Alexa, remind me to pick up my dry cleaning tomorrow at noon”, čímž Alexu požádáte, aby vám v poledne připomenula vyzvednutí prádla z čistírny, popřípadě můžete vyzkoušet třeba: “Alexa, remind me to make coffee every weekday morning at six” – tím Alexu požádáte, aby vám připomněla, abyste každý den v šest ráno nezapomněli uvařit kávu.

Jakmile nastane okamžik, kdy vám Alexa má něco připomenout, pak namísto možná očekávaného pípajícího alarmu zazní dva tóny následované sdělením: “I’m reminding you, pick up the laundry” – třeba pro připomenutí vyzvednutí prádla. Za několik sekund se pak připomenutí ozve ještě jednou, a navíc se pomocí aplikace Alexa odešle toto připomenutí do mobilních zařízení.

Úvodní foto: PCWorld.com