Tipy na nejlepší internetová rádia - 9.díl

Předcházející díl

Aktuálně na Internetu působí přes 100 000 internetových rádiových stanic. To je obrovské číslo, které může řadu uživatelů spíše odradit než přitáhnout. Ale věřte nám, že pokud překonáte případnou počáteční nechuť a vydáte se za tímto úžasným dobrodružstvím objevování, bude výsledek této cesty doslova k nezaplacení. Nicméně ať už nastoupíte jakoukoliv cestu, určitě se vám bude snáze cestovat s mapou a průvodcem.

Klasická hudba

Klasická hudba zažila mocné znovuzrození zejména v nedávné době, ale v podstatě i dnes, kdy se svět potýká s epidemií koronaviru a mnoho lidí zůstává doma. Přece jen je klasická hudba prostředkem probouzejícím kreativitu, přemýšlení a nesmíme zapomenout ani na její uklidňující účinky. Potřebujete pomoci i vy? Začněte doslova legendou v oblasti klasické hudby – rozhlasovou stanicí WFMT z Chicaga, které vám během dne poskytne pořádnou porci duševní stravy a jiskřivý signál (AAC 131 Kbps) po celý den.

Dalším uklidňujícím činitelem je rozhlasová stanice VPR (Vermont Public Radio) Classical, s bezstarostně působícími hlasateli, kteří klidným hlasem uvádí zvučné symfonie a idylická díla pro malé orchestry. Zavřete oči a zjistíte, jak je snadné si představit, jak se vznášíte na vrcholy a údolími Vermontu, dotýkáte se javorů a zkoušíte se dotknout spokojeně se pasoucích krav – prostě idylka.

Mezi nejoblíbenější rozhlasové stanice patří v USA rozhlasová stanice WQXR, který vysílá z New Yorku. Vzhledem k její oblíbenosti má určitě spoustu podporovatelů. Ale tolik se již nepíše o rozhlasové stanici New Sounds Radio, která se dá nalézt rovněž pod označením Q2 nebo WQXR-HD2 a která je vlastně jakýmsi derivátem populární stanice WQXR. Na této stanici se klasická hudba setkává se současností, konkrétně se zde komorní hudba těsně propojuje s back-porch folkem a elektronickou hudbou. Je to stanice, kde působí Philip Glass a Steve Reich s Kronos Quartet, dále je zde Yo Yo Ma’s Silk Road Ensemble, Bela Fleck a Chris Thile.

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.co.uk