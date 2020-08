Tipy na nejlepší internetová rádia - 7.díl

Předcházející díl

Aktuálně na Internetu působí přes 100 000 internetových rádiových stanic. To je obrovské číslo, které může řadu uživatelů spíše odradit než přitáhnout. Ale věřte nám, že pokud překonáte případnou počáteční nechuť a vydáte se za tímto úžasným dobrodružstvím objevování, bude výsledek této cesty doslova k nezaplacení. Nicméně ať už nastoupíte jakoukoliv cestu, určitě se vám bude snáze cestovat s mapou a průvodcem.

Hudební styl roots

Pokud jásavost roots a hluboký soul stanice WWOZ z New Orleans u vás nevyvolá úsměv na tváři, pak si určitě zkontrolujte alespoň svůj tep. Dobrovolníci v roli DJ vykonávají svoji práci velmi dobře už jen tím, že oslavují bohatý R&B u Crescent City, Creole Cajun/Zydeco a jazzové dědictví včetně již zmiňované world music o víkendech. Širokému posluchačstvu jsou na této stanici k dispozici i živá vysílání z místních festivalů. Konkrétním příkladem takového festivalu vysílaného na WWOZ je „Jazz Festing at Home“, kde se vysílají již uplynulá vystoupení z festivalu New Orleans Jazz and Heritage Festival.

Máte raději místo komerční country spíše lidovou hudbu amatérských zpěváků či písničkářů, old timey blues či bluegrassové skupiny? Tak vyzkoušejte Roots Radio WMOT 89.5 z Murfreesboro/Nashville v Tennessee. Nebo zkuste brnkavou, ostrou hudbu z pouze internetového rádia Boot Liquor, který se označuje jako americká hudba roots pro kovboje a jednu ze třiceti pečlivě vybraných stanic vysílajících pod značkou SomaFM. Doporučujeme!

Hip Hop

Při dunivém, divokém a na jednom tónu založeném rapu linoucím se ze stereo souprav v autech trpíme. Ale takové rádio Sensimedia HipHop Radio z Los Angeles můžeme poslouchat klidně celé hodiny. Když se zaměříme na šikovné chlapce, jako jsou Boogie Monsters, MC Serch, Black Sheep a staří, nicméně dobří Beastie Boys a Goodie Mob, pak zjistíte, že každá skladba vám nabídne dějem naplněnou (a často legrační) příběhovou linku a chytré, sofistikované hodnocení s prvky Dancehall, Roots Reggae, Hip Hop a Dub Stepu. Vůbec bychom se nedivili tomu, pokud bychom zjistili, že právě zde našel inspiraci hudební skladatel Lin-Manuel Miranda (Hamilton a In the Heights).

Pokud opravdu stojíte hudbu s příchutí rapu, pak je jako stvořená pro vás a nepřekonatelná internetová rozhlasová hip-hopová stanice Power 105 (také označovaná jako WWPR) z New Yorku. V současnosti, kdy celý svět stále ještě bojuje s pandemií koronaviru, se snaží vysílat spíše klidnější hudbu. I množství reklamy je menší, vždy minimálně dvě hodiny v jednom dni jsou bez reklam.

Německý oblíbený webový portál Antenne Bayerne Black Beatz vysílá taneční, hip-hopovou hudbu, ke které není třeba vůbec nic dodávat. Najdete zde hudbu vzešlou ze spolupráce Kid Ink a Chris Browna, zpěv na dvou tónech a rapové talenty, jako jsou Bazzi, Blackbear a Beyoncé. Antenne Bayerne rovněž na webradio.de uvádí Classic Rock, Hits fur Kids a další.

Úvodní foto: PCWorld.com