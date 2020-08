Tipy na nejlepší internetová rádia - 6.díl

Předcházející díl

Aktuálně na Internetu působí přes 100 000 internetových rádiových stanic. To je obrovské číslo, které může řadu uživatelů spíše odradit než přitáhnout. Ale věřte nám, že pokud překonáte případnou počáteční nechuť a vydáte se za tímto úžasným dobrodružstvím objevování, bude výsledek této cesty doslova k nezaplacení. Nicméně ať už nastoupíte jakoukoliv cestu, určitě se vám bude snáze cestovat s mapou a průvodcem.

Ty nejlepší internetové rozhlasové stanice

Na úvod tohoto odstavce si vypůjčíme citát od Bernieho Sanderse: „Ať je hned od začátku jasno!“. Každým, kdo se opováží zveřejnit jakýkoliv žebříček nejlepších internetových rozhlasových stanic a má v tomto seznamu nějakých deset stanic, pak to hovoří minimálně o nezdravém sebevědomí. Osobně se věnujeme poslechu internetových rozhlasových stanic minimálně deset let a pravidelně se snažíme objevovat něco nového. A stále přitom máme pocit, jako bychom z celého světa internetových rádií stačili poznat jen naprosté minimum.

Takže je třeba správně pochopit, co vám přinášíme na následujících řádcích. Jedná se o tři naše tipy na internetové rozhlasové stanice pro několik málo žánrů, které nějakým způsobem alespoň trochu sledujeme – a že takových různých hudebních žánrů je! Tyto naše tipy ovšem použijte skutečně jen jako vstupní bránu a inspiraci pro ponoření se do hudebních žánrů celého světa, v němž, jak doufáme, naleznete ten svůj styl. A samozřejmě toto poznávání berte jako nikdy nekončící dobrodružství.

Rocková hudba

S takovou značkou, jako je The Current, což není nic jiného než dar Minneapolisu nekomerčnímu alternativnímu rocku pro dospělé (něco jako KCMP), je lepší nic neřešit a jen čekat, co se stane. Tak to prostě je. Dokonce i v tak důležitém ranním a dopoledním vysílání má DJ naprostou volnost v tom, co bude vysílat, klidně to třeba může jako nedávno posluchači navrhované seskupení klasicky upraveného rocku spojeného dohromady s originálem. V současnosti ve Velké Británii velmi oblíbený večerní DJ Mark Wheat ostatně také získává popularitu využíváním různosti zvuků (a sladce znějících tónů).

Internetová stanice KCRW ze Santa Monicy je často uváděna jako hlavní hudební cíl hipsterů, nicméně vysílání je svázáno do ranních veřejnoprávních zpráv a do pozdních odpolední. Proto vás raději směrujeme na pouze hudební stanici KCRW-Eclectic24. Ano, i soudobý rock, elektronická hudba, soul, rap i world music mohou spokojeně existovat vedle sebe!

Stanice BBC Radio 6 Music vám nabídne spoustu nové, staré, ale vždy poslouchatelné hudby pro zkušené posluchače – speciálně pro generace milující prog rock/album rock, kteří se příliš neztotožňují se těmi mnoha současnými mladistvými popovými hvězdičkami. Tato stanice se také hodí pro interview a koncerty ostřílených anglických interpretů, kteří se v USA ještě neobjevili.

Pokračování

Úvodní foto: © U.P.images - Fotolia.com