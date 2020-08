Tipy na nejlepší internetová rádia - 4.díl

Předcházející díl

Aktuálně na Internetu působí přes 100 000 internetových rádiových stanic. To je obrovské číslo, které může řadu uživatelů spíše odradit než přitáhnout. Ale věřte nám, že pokud překonáte případnou počáteční nechuť a vydáte se za tímto úžasným dobrodružstvím objevování, bude výsledek této cesty doslova k nezaplacení. Nicméně ať už nastoupíte jakoukoliv cestu, určitě se vám bude snáze cestovat s mapou a průvodcem.

Jak dostat internetové rádio do inteligentních reproduktorů

Teoreticky by mělo stačit vyslovit volací znaky nebo název stanice do inteligentního reproduktoru s integrovaným asistentem Alexa nebo Asistentem Google. Zřejmě nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jakým začít svůj den s hudbou, jak si zpříjemnit vaření oběda nebo v podstatě jakoukoliv jinou činnost. Prakticky bohužel tito asistenti nejsou vždy těmi nejlepšími posluchači, dokud jim své přání neřeknete tak, aby je správně pochopili.

Pokud do chytrého reproduktoru Sonos One nebo Bose Home Speaker 500 zašeptám frázi „Play BBC six“, pak se Alexa přeslechne a pustí mi BBC One. Náš reproduktor JBL Link 300, kde běží Asistent Google však takový omyl nedělá. Pokud tedy chceme u Alexy dosáhnout své dávky rocku pro dospělé, zjistili jsme, že musíme říci „Play BBC six radio“ nebo ještě lépe „Play BBC radio six music on TuneIn“.

Ředitelka marketingu služby TuneIn Ana Guillen potvrzuje naše zjištění tím, že skutečně doporučuje při vydávání pokynů pro poslech rádia u chytrých reproduktorů dodat frázi „on TuneIn“. Pokračuje tím, že služba TuneIn nemá u asistentky Alexa žádnou kontrolu nad požadavky, u nichž není jako poskytovatel uvedena služba TuneIn.

Úvodní foto: © Hanik - Fotolia.com