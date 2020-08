Tipy na nejlepší internetová rádia - 2.díl

Předcházející díl

Aktuálně na Internetu působí přes 100 000 internetových rádiových stanic. To je obrovské číslo, které může řadu uživatelů spíše odradit než přitáhnout. Ale věřte nám, že pokud překonáte případnou počáteční nechuť a vydáte se za tímto úžasným dobrodružstvím objevování, bude výsledek této cesty doslova k nezaplacení. Nicméně ať už nastoupíte jakoukoliv cestu, určitě se vám bude snáze cestovat s mapou a průvodcem.

Tipy na cestě za internetovými rádii – pokračování

Seznamy stanic a připojení k nim je sice zdarma, ovšem nejnavštěvovanější portály internetových rádií v USA, konkrétně TuneIn Radio a iHeartRadio, se pokouší své návštěvníky zlákat k využívání svých prémiových služeb jejich třicetidenní ochutnávkou, která je zdarma. Takový balíček Premium u portálu TuneIn přijde předplatitele na 10 USD měsíčně a za tuto cenu nabízí sportovní zpravodajství z NFL, MLB, NHL a NBA. Upgrade aplikace TuneInPro určený pro zařízení s operačními systémy iOS a Android v ceně 10 USD odstraní obtěžující reklamy a umožní vám nahrát si vámi vybraný obsah, abyste si jej mohli později poslechnout. Osobně vám tento upgrade velmi doporučujeme.

Portál iHeart Radio nabízí dvě možnosti placeného upgradu: první variantou v ceně 4,99 USD za měsíc je služba Plus, která je dostupná pro operační systémy iOS a Android, a nabízí vám neomezené přeskakování skladeb, alba a skladby na vyžádání a možnost ukládání a pozdějšího přehrání odvysílaného obsahu, dokud jste připojeni online. Prémiová služba iHeart All Access v ceně 9,99 USD za měsíc vám umožní stahování obsahu a jeho poslech offline a přístup k neomezenému počtu playlistů. Tato služba by ovšem byla daleko cennější, pokud by se v ní nevyskytovaly žádné reklamy.

Úvodní foto: PCWorld.com