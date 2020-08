Tipy na nejlepší internetová rádia - 10.díl

Předcházející díl

Aktuálně na Internetu působí přes 100 000 internetových rádiových stanic. To je obrovské číslo, které může řadu uživatelů spíše odradit než přitáhnout. Ale věřte nám, že pokud překonáte případnou počáteční nechuť a vydáte se za tímto úžasným dobrodružstvím objevování, bude výsledek této cesty doslova k nezaplacení. Nicméně ať už nastoupíte jakoukoliv cestu, určitě se vám bude snáze cestovat s mapou a průvodcem.

Chill

Pokud vám tento hudební žánr nic neříká, pak vězte, že se jedná pomalou a povětšinou minimalistickou hudbu, kterou můžete slyšet v módním butiku, nočním baru nebo v lázních při masáži. Chill je hudební žánr, který dozajista oceníte právě v této stresu plné době. Vyzkoušejte třeba britskou stanici Smooth Chill nebo rozvolněnější Global Chillout, která příležitostně nabízí i taneční rytmy. Hudba z této rozhlasové stanice zní báječně i přes snížení bitratu (kvůli snaze o snížení přenosu dat po celém světě) na 192 Kbps. A z Ruska přichází s láskou rozhlasová stanice Radio Caprice Chill Out, ozdobená vydařenými neofolkovými vokály (včetně techno-beatem obohaceného remixu „Sound of Silence“ od Simon and Garfunkel). Radio Caprice vysílá s bitratem 192 Kbps.

World music

Portugalsky sice neumíme ani slovo, ale jsme doslova zamilováni do hezkých a chytlavých refrénů samby/bossa novy/jazzu/folklóru. Proto se neustále vracím zpět ke stanicím musica de qualidade, jako jsou Radio Rio Verde FM nebo Radio Blue Bossa Nova. Vlastně jsou to dva tipy za cenu jednoho.

Radost nám ovšem dělá i jamajské reggae. Nedávno jsme procházeli katalog 1 500 skladeb rozhlasové stanice Alpha Boys School Radio, jediné online rozhlasové stanice spuštěné odbornou školou v Kingstonu na Jamajce založenou církevním řádem, kde se hrají pouze nahrávky pořízené absolventy školy. Nepřehlédnutelný je zde mrkající rošťák “Yellowman” Foster.

V Glasgow působící skotská rozhlasová stanice Celtic Music Radio je často tak zvukově chytlavé, že jsme často uvažovali nad tím, jestli by nemělo být zařazen do skupiny „Chill“. Nicméně se jedná o tradiční folkovou hudbu tryskající přímo ze srdce, nijak nepřikrášlenou a svým způsobem tak trochu ohroženou. Pokud máte rádi interprety Enya a Loreena McKennitt, přijďte!

Pokračování