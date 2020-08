Tipy na nejlepší internetová rádia - 1.díl

Aktuálně na Internetu působí přes 100 000 internetových rádiových stanic. To je obrovské číslo, které může řadu uživatelů spíše odradit než přitáhnout. Ale věřte nám, že pokud překonáte případnou počáteční nechuť a vydáte se za tímto úžasným dobrodružstvím objevování, bude výsledek této cesty doslova k nezaplacení. Nicméně ať už nastoupíte jakoukoliv cestu, určitě se vám bude snáze cestovat s mapou a průvodcem.

Pokud ještě s internetovými rádii nemáte žádné zkušenosti, pak vám doporučujeme, abyste si přečetli seriál věnovaný úvodu do internetových rádií, který jsme publikovali nedávno. V opačném případě můžete jít takřka rovnou na věc – tipy a výběr těch nejlepších internetových rádií uvedený v tomto článku vám dozajista pomůže rychle najít to, co hledáte.

Tipy na cestě za internetovými rádii

Cestu za internetovými rádii se vyplatí začít na některém z portálů věnovaných internetovým rádiím – použít můžete svůj počítač, smartphone, tablet nebo inteligentní reproduktor. Na takovém portálu věnovaném internetovým rádiím najdete přehled rozhlasových stanic, kde můžete internetová rádia vyhledávat podle žánru, umístění, oblíbenosti a někdy i podle kvality vysílaného streamu. Mezi nejpovedenější portály tohoto druhu, které jsme ale v předchozím seriálu neuvedli, patří: Radioshaker, Zeno.fm, Mytuner-radio, AccuRadio.com, Streema, Jango, SHOUTcast, Radio-uk, Hit-tuner.net. Nesmíme zapomenout ani na všechny ty šťastné majitele zařízení značky Sonos, pro které je jako stvořený nedávno vzniklý portál Sonos Radio.

Při první návštěvě tohoto portálu budete vyzváni k vytvoření uživatelského účtu sestávajícího se z uživatelského jména a hesla. Díky vytvoření uživatelského účtu bude možné vytvářet seznamy vašich oblíbených a naposledy navštívených stanic. Tento výběr se vám pak automaticky zobrazí při příští návštěvě portálu stejným zařízením, popřípadě jiným zařízením při přihlášení stejnými přihlašovacími údaji.

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com