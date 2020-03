Pravidla bezpečné práce z domova podle Avastu (2)

Předchozí díl

Pracovní zařízení nejsou na hraní

Jestliže vaše děti v období (částečné) karantény prozatím nepřišly na lepší způsob trávení volného času, než je sezení u počítače nebo u mobilu, dbejte na to, aby alespoň měly svoje vlastní zařízení. Na vaše pracovní nástroje by měly mít úplný zákaz – vždyť samy nepracují. A když už na ně děti přece jen pustíte, nikdy by na nich neměly zůstat bez dozoru a instalovat do nich nové, neprověřené programy.

Bezpečnost vždy až na prvním místě

Nejen na pracovišti, ale i doma byste měli dbát na bezpečnost, protože ačkoliv vám zanechávání důležitých materiálů či nezamčeného počítače na pracovním stole v obývacím pokoji může připadat přirozené, někdy se to zkrátka nemusí vyplatit. Ve chvíli, kdy se od svých věcí vzdálíte, nad nimi totiž ztrácíte kontrolu.

Pozor na phishing

Kyberzločinci nespí ani nyní, naopak zneužívají jakýchkoliv náznaků paniky okolo celé situace s koronavirem a zasílají svým potenciálním obětem phishingové e-maily, týkající se právě tohoto onemocnění. Proto za žádných okolností neklikejte na žádné podezřelé odkazy, a to ani když pocházejí z vám známých adres.

Zdroj: TZ Avast

Úvodní foto: (c) goodluz - Fotolia.com