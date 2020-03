Pravidla bezpečné práce z domova podle Avastu (1)

Dodržujte pravidla stanovená IT oddělením

Máte-li ve vaší firmě IT oddělení, pak byste neměli brát na lehkou váhu rady a pokyny jeho zaměstnanců. Lidé z IT oddělení totiž vědí, co dělají. Naprostou samozřejmostí je instalace antiviru a pravidelná aktualizace veškerého softwaru včetně operačního systému, což vaši „ajťáci“ rozhodně neříkají jen tak do větru.

Zabezpečte domácí síť

V případě home office se k internetu připojujete z domácí sítě, která by přirozeně měla být dobře zabezpečená kdykoliv, ale v těchto dnech je to důležité obzvláště. Začněte změnou hesla k Wi-Fi síti, které by ideálně mělo mít alespoň 16 znaků, ale zase by pro vás mělo být dobře zapamatovatelné. Jestliže je ve vašem routeru povolené přesměrování portu a UpnP, vypněte tyto funkce, jestliže je sami vědomě nepoužíváte. Stav sítě a připojených zařízení můžete zkontrolovat pomocí funkce Avast Antiviru s názvem Avast Inspektor Wi-Fi. Dále zabezpečte veškerá koncová zařízení připojená v rámci domácnosti k internetu.

Mějte záložní plán

Zálohování dat vám sice může připadat zdlouhavé, nicméně svoje opodstatnění jistě má. To, že jste doposud o žádná data nepřišli, neznamená, že se to nemůže stát zítra. A někdy za to nemusíte ani vy jakožto uživatel. Příčinou může být technická závada, nehoda, ransomware či krádež identity. Takovým neočekávaným událostem se nemusíte vyhnout ani tehdy, když si dáváte sebevětší pozor. Takže za nás a za Avast – rozhodně zálohujte, ušetří vám to spoustu starostí.

Úvodní foto: © olly - Fotolia.com