Odstraňte hlasové záznamy z Alexy a Asistenta Google - 2.díl

Ve výchozím nastavení si jak Alexa, tak Asistent Google uchovávají záznamy všeho, co řeknete, dokud tyto záznamy ručně nesmažete. A mezi námi – kdy jste naposledy zamířili do nastavení Alexy nebo Asistenta Google, abyste zkontrolovali, jaké hlasové záznamy mají uloženy? Pravděpodobně to již nějakou dobu bude, že ano?

Automatické odstraňování hlasových záznamů z Alexy

1. Spusťte mobilní aplikaci Alexa, klepněte vlevo nahoře na tlačítko hlavní nabídky, vyberte položku Settings a následně klepněte na položku Alexa Privacy.

2. Klepněte na položku Manage your Alexa data a poté na položku Automatically delete recordings.

3. Nyní si vyberte nastavení, které vám vyhovuje nejvíce: k dispozici je položka Keep my recordings for 18 months nebo položka Keep my recordings for 3 months. Nakonec nastavení potvrďte pomocí položky Confirm.

Automatické odstraňování hlasových záznamů z Asistenta Google

1. Spusťte aplikaci Asistent Google a klepněte v pravém horním okraji okna na tlačítko Google Account (to je to tlačítko, na němž se nachází váš profilový obrázek), dále klepněte na záložku You a následně na položku Your data in the Assistant.

2. Přesuňte se dolů a klepněte na tlačítko Assistant activity (toto tlačítko se nachází v sekci Your recent aktivity). Následně vyhledejte sekci, která vám prozradí, jak dlouho se aktuálně uchovávají hlasové záznamy Asistenta Google (s největší pravděpodobností se zde bude nacházet nastavení, kdy se veškeré záznamy uchovávají tak dlouho, dokud je sami nesmažete). Zde pak vyberte položku Choose to delete automatically.

3. Následně zvolte buď položku Keep for 18 months, nebo položku Keep for 3 months. Následně klepněte na položku Next a následně na další obrazovce konečně na položku Confirm, kterým vámi zadané nastavení uložíte.

Úvodní foto: PCWorld.com