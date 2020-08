Odstraňte hlasové záznamy z Alexy a Asistenta Google - 1.díl

Ve výchozím nastavení si jak Alexa, tak Asistent Google uchovávají záznamy všeho, co řeknete, dokud tyto záznamy ručně nesmažete. A mezi námi – kdy jste naposledy zamířili do nastavení Alexy nebo Asistenta Google, abyste zkontrolovali, jaké hlasové záznamy mají uloženy? Pravděpodobně to již nějakou dobu bude, že ano?

Úvod

Naštěstí (a na základě poslední aféry s ochranou soukromí u hlasových asistentů) existuje jednoduchý způsob, jak nastavit jak Alexa, tak Asistenta Google, aby po uplynutí určité doby automaticky mazaly všechny hlasové záznamy. Máte tak k dispozici účinný nástroj pro pravidelné čištění hlasových záznamů, který navíc od vás vyžaduje jen minimální úsilí. (Jen pro zajímavost – u hlasové asistentky Siri od firmy Apple zatím žádný způsob, jakým automaticky odstraňovat hlasové záznamy, neexistuje, tedy alespoň zatím).

Je však třeba si položit otázku, jestli pravidelné odstraňování hlasových záznamů u Alexy a Asistenta Google s sebou přináší i nějaké nevýhody? Ze strany hlasových asistentů jak Amazon, tak Google tvrdí, že uložené hlasové záznamy jim pomáhají vylepšit přesnost a relevantnost odpovědí těchto hlasových asistentů. Amazon navíc upozorňuje na to, že odstranění příliš velkého počtu hlasových záznamů může snížit efektivitu práce s hlasovým asistentem.

Pokud se ale ptáte na náš názor, pak si myslíme, že ochrana soukromí vyplývající z pravidelného čištění hlasových záznamů u Alexy a Asistenta Google jednoznačně převažuje (pravděpodobně minimální) ztrátu přesnosti. Kromě toho mají jak Alexa, tak Asistent Google stále přístup k minimálně třem měsícům našich hlasových záznamů, což je skutečně ještě stále docela dost.

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com