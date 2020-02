Naučte Alexu šeptat!

Pokud byste chtěli si s Alexou povídat třeba v noci, kdy nemůžete usnout, ale obáváte se, že její výrazný hlas by mohl probudit celý dům, pak vězte, že od této chvíle se již obávat nemusíte. Můžete totiž Alexu přepnout do režimu, který sníží její hlas až na úroveň šepotu.

Jakmile totiž Alexu přepnete do šeptání (tzv. Whisper Mode), pak v okamžiku, kdy na Alexu zašeptáte, začne šeptat i ona na vás.

Jedná se skutečně o velmi pěkný trik, který si podle všeho vyžádal pořádnou porci úsilí a odborných znalostí, než byl nějakým způsobem uspokojivě zvládnut. Nicméně tím hlavním je, že režim šeptání nyní představuje skutečně efektivní způsob, s jakým chatovat s Alexou v naprosté tichosti.

V každém případě je třeba hned na začátku tohoto článku upozornit na fakt, že režim šeptání (Whisper Mode) funguje pouze u reproduktorů Echo, konkrétně třeba u reproduktorů Echo a Echo Dot. Pokud se pokusíte šeptat Alexe třeba pomocí aplikace Alexa pro operační systém Android nebo iOS, pak vězte, že vám Alexa odpoví normálním hlasem.

Zapnutí režimu šeptání (Whisper Mode)

1. Spusťte na svém zařízení s operačním systémem iOS nebo Android mobilní aplikaci Alexa.

2. Klepněte na tlačítko pro vyvolání nabídky a následně klepněte do nabídky Settings > Voice Responses.

3. Přepínačem zapněte volbu Whisper Mode.

4. Režim šeptání (Whisper Mode) můžete kdykoliv vypnout třeba tím, že Alexu o toto vypnutí požádáte povelem „Turn off Whisper Mode“ nebo je jednoduše vypnete v aplikaci Alexa.

Co se týče režimu šeptání, je tady ale i jedna poněkud matoucí věc: výše popisované nastavení se sice provede pro všechny reproduktory Echo přihlášené k vašemu účtu Amazon, nicméně vy sami toto nastavení musíte svým způsobem nakonfigurovat pro každý reproduktor zvlášť ještě předtím, než Alexa začne vaše šeptání rozpoznávat automaticky.

Co se tím konkrétně myslí? Jde o to, že když poprvé zašeptáte na konkrétní reproduktor Echo, pak vám Alexa normálním hlasem řekne: “I think you just whispered to me”, tj. že myslí, že jste jí zašeptali, a následně vám začne vysvětlovat o čem režim šeptání vůbec je a teprve poté se konečně ztiší.

Jakmile si ale odbudete tuto operaci, pak vězte, že od této chvíle Alexa bude na vaše šeptání odpovídat šeptem na první pokus. A pokud na Alexu promluvíte normálním hlasem, pak vám i normálním hlasem odpoví.

Úvodní foto: PCWorld.com