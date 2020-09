Jako webkamera pro videohovory poslouží i mobil s Androidem

Pokud máte skutečně velký problém se sundáváním pásky z webkamery u svého notebooku vždy, když se potřebujete zúčastnit nějaké virtuální schůzky, pak se jen podívejte na svůj telefon s operačním systémem Android, který se vám možná právě povaluje někde na stole. Ano, je to tak, právě tento mobilní telefon s operačním systémem Android můžete použít jako náhražku webové kamery pro videohovory přes Zoom nebo Skype, a to bez nutnosti použití jakýchkoliv kabelů.

V závislosti na tom, jaký používáte počítač, pak můžete použít několik odlišných aplikací. Pokud vlastníte počítač Mac, pak nejlepší řešení představuje EpocCam, který rovněž dobře funguje i s iPhonem nebo iPadem. Pro uživatele operačních systémů Windows a Linux tu je oblíbený DroidCam. Oba produkty mají k dispozici zdarma dostupnou variantu i variantu placenou – záleží jen na vás, jaké máte nároky na streamování.

U obou aplikací je třeba nainstalovat aplikaci na svůj mobilní telefon a následně je nutno do počítače nainstalovat odpovídající ovladač:

EpocCam: www.kinoni.com

DroidCam: www.dev47apps.com

Po instalaci příslušného ovladače do počítače je vhodné restartovat počítač, a to i přesto, že to není vysloveně nutné. V našem případě jsme totiž zaznamenali u obou aplikací problémy, které se ale samy vyřešily po rychlé restartu počítače.

Pokud se rozhodnete používat EpocCam, pak nemusíte otevírat na svém počítači Mac nebo PC nic jiného než tu aplikaci, kterou chcete použít (Skype, Zoom apod.). Jednoduše spusťte aplikaci na svém telefonu a v nastavení zobrazení vyberte EpocCam. Jen na okraj: nastavení rozlišení zobrazení je omezené, navíc v případě, že používáte zdarma dostupnou verzi, uvidíte při zobrazení i vodoznak.

Práce s aplikací DroidCam je o něco obtížnější, ale návod k jejímu používání je relativně jednoduchá. Po spuštění klientské aplikace na počítači je třeba zadat IP adresu a číslo portu používané aplikací DroidCam, které se zobrazí přímo v aplikací. Poté už jen vyberete DroidCam v okně aplikace Skype nebo Zoom jako zdroj zobrazení.

Pokud nemáte k dispozici možnost výběru webové kamery, pak zkuste restartovat počítač, popřípadě zkontrolujte hodnoty zadané do aplikace DroidCam. A pokud nevidíte v okně žádné video, pak se ujistěte, že obě zařízení používají stejnou bezdrátovou síť Wi-Fi.

Úvodní foto: PCWorld.com