Jak na videokonferencích vypadat svěže a profesionálně - 4.díl

Asi všichni známe takové ty webové zombíky – uživatele, které, když běžně potkáte třeba na ulici, tak vypadají úplně normálně – ale běda, když je posadíte před webovou kameru, aby se zúčastnili videokonference, protože tam vypadají jako strašidla. Takových uživatelů ovšem rapidně přibývá s tím, jak lidé obecně stále častěji pracují z domova nebo obecně vzdáleně. Často sami ani netuší, jak odstrašujícím dojmem působí před webovou kamerou na ostatní.

Světla, kamera, jedem!

Takže si oblečete svoje nejlepší šaty, perfektně si upravíte vlasy a make-up, prostředí pro práci z domova si připravíte tak, aby bylo naprosto dokonalé, ale – všechno toto je k ničemu, pokud osoba na druhém konci vašeho videohovoru nic z toho neuvidí.

Spolehnout se na denní světlo – ta k to nemusí být při používání kamery až taková výhra, protože venkovní světlo pozadí prosvětluje a popředí, kde sedíte, tak dosti zatemňuje. Řešení spočívá v použití lamp, které svým svitem vytvoří takové osvětlení, které vypadá naprosto přirozeně, a to i tehdy, když takové není. Yonatan však varuje před použitím žaluzií, které mohou na pozadí nebo na vašem těle vytvořit stíny v podobě proužků.

Nespoléhejte se tedy na sílu slunce a věnujte pozornost následující radě, jejíž autorem je Chris LaVigne z firmy Wistia, která se zabývá poskytováním hostingu videa. Konkrétně v tomto online videu se říká, že pokud máte nějaká světla, pak je prostě použijte. On sám konkrétně navrhuje použít dvě světla, na každé straně počítače jedno. Tato světla by se pak měla nacházet na úrovni očí a ve vzdálenosti asi jeden metr.

Nemáte žádné lampy? Pak vám LaVigne nabízí následující řešení: použijte počítačový monitor z počítačové sestavy. Tento monitor pak umístěte umístíte za a nepatrně nad notebook nebo webovou kameru, kterou používáte pro přenos videa. Na monitoru pak nastavte vysoký jas a zobrazte na něm okno dokumentu Wordu nebo něco, co má bílou barvu. Budete překvapeni, o jak účinnou pomůcku se jedná.

Kamera by také měla směrovat poněkud vzhůru. LaVigne navrhuje umístit ji těsně nad úroveň vašich očí, takže vás bude zabírat shora dolů, i když nepatrně. Díky tomu budete na obrazu z kamery vypadat daleko přirozeněji než v případě, když by byla kamera pod vámi a ukazovala na vaši bradu.

A nyní už konečně můžete do akce! Jakmile přijmete videohovor, mluvte přirozeně a do kamery se dívejte tak, jako byste se dívali na skutečnou osobu, k níž právě hovoříte. A mějte na paměti, že zvuk vypnout můžete, ale kamera jede bez přestávky. Je pravda, že ostatní účastníci videokonference vás nemusí slyšet, co právě šeptáte kolegovi nebo dětem stojícím v pozadí, ale zato uvidí vše, co se kolem vás děje. Snažte se prostě chovat co možná nejlépe, protože jinak veškerá vaše snaha, kterou jste vynaložili, aby videohovor proběhl co možná nejlépe, přijde vniveč.

