Jak na videokonferencích vypadat svěže a profesionálně - 3.díl

Asi všichni známe takové ty webové zombíky – uživatele, které, když běžně potkáte třeba na ulici, tak vypadají úplně normálně – ale běda, když je posadíte před webovou kameru, aby se zúčastnili videokonference, protože tam vypadají jako strašidla. Takových uživatelů ovšem rapidně přibývá s tím, jak lidé obecně stále častěji pracují z domova nebo obecně vzdáleně. Často sami ani netuší, jak odstrašujícím dojmem působí před webovou kamerou na ostatní.

Zkontrolujte vzhled okolí

Vedl jsem pracovní hovory, když jsem seděl v posteli, ležel na kanapi, a dokonce i při úklidu koupelny. Ale je mi jasné, že bych nikdy neměl uskutečňovat videohovor nikde jinde než doma na svém pracovišti pro home office – a i tam pouze tehdy, až bych byl patřičně ustrojen.

Dan Roche, viceprezident marketingu firmy GlobalMeet Webcast, která se zabývá poskytováním technologie pro webcasting, říká, že všem lidem doporučuje, aby se ujistili, že prostředí, v němž hodlají videohovor uskutečnit, vypadal profesionálně. Na druhou stranu nejde jen o profesionalitu, ale celý prostor by měl zároveň působit osobitě a využívaně. K tomu vždy udává dva odstrašující příklady. Prvním z nich je pokoj, který vypadá osobitě až příliš. Vždy se cítím tak nějak hloupě, když se dívám na někoho, kdo se právě nachází v ložnici nebo když kolem osoby, s níž mluvím, nachází osobní věci, jako je ušpiněné oblečení nebo špinavé nádobí. Na druhou stranu existují lidé, kteří se pokouší uspořádat či uklidit své věci tak, že to vypadá, jako kdyby chtěli vést videohovor před bílou zdí.

Proto Dan Roche navrhuje zlatou střední cestu: prostor, který bude působit osobitě, ale současně profesionálně, například s knihovnou nebo pouhou zdí na pozadí. Pozor na okna, domácí zvířata, děti či cokoliv jiného, co by mohlo nějakým způsobem toto pozadí narušit. Pokud se nacházíte v místnosti, jejíž pozadí není pro videokonferenci vhodné ani trochu, pak si můžete takové pozadí vytvořit uměle, třeba pomocí závěsu nebo zástěny. Řada odborníků se shoduje na tom, že takové pozadí není vůbec ideální, ovšem pokud se zrovna nechystáte pořizovat nějaké video pro veřejnost a nechcete při tom použít nějaké pozadí či plakát, který má propagovat vaši firmu. Pokud uskutečňujete soukromý videohovor, pak byste se měli uchýlit k uměle vytvořenému pozadí pouze tehdy, pokud je prostředí, v němž se nacházíte, totálně neprofesionální. Lidé, kterým voláte, určitě poznají, že sedíte před závěsem nebo zástěnou a možná budou dost zvědaví nebo se budou divit, co se před nimi pokoušíte skrýt.

