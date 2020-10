Jak na videokonferencích vypadat svěže a profesionálně - 1.díl

Asi všichni známe takové ty webové zombíky – uživatele, které, když běžně potkáte třeba na ulici, tak vypadají úplně normálně – ale běda, když je posadíte před webovou kameru, aby se zúčastnili videokonference, protože tam vypadají jako strašidla. Takových uživatelů ovšem rapidně přibývá s tím, jak lidé obecně stále častěji pracují z domova nebo obecně vzdáleně. Často sami ani netuší, jak odstrašujícím dojmem působí před webovou kamerou na ostatní.

V čem je ale vůbec problém? Jednou z příčin nevalného vzhledu lidí před webovou kamerou může být osvětlení. Další příčinou může být jejich nedbalé oblečení. Nebo by to mohl být nepořádek na pozadí přenášeného obrazu – nepořádek, který byste za normálních okolností vůbec neměli vidět. Ať je to jak chce, v každém případě pak takoví lidé vypadají tak, že se jim spíše budete chtít vyhnout, a ne si s nimi povídat přes webový chat.

Typickým a odstrašujícím příkladem je snímek obrazovky na titulním obrázku výše. Ano, skutečně nic moc. Třeba si to ani neuvědomujete, že při videohovoru třeba vypadáte podobně a že s takovým vzezřením třeba komunikujete s klienty.

Ať jste doma proto, že jste právě nemocní nebo jste prostě jen v karanténě, v každém případě platí, abyste nikdy nevypadali tak špatně, jak se právě cítíte.

Základem úspěchu je vhodné oblečení

Přemýšlení nad tím, jak to udělat, abyste vypadali co nejlépe, začíná ještě před spuštěním počítače: začíná totiž oblečením. Vezměte si příklad z kolegů nebo klientů, s nimiž se setkáváte a podle toho se oblečte, popřípadě si nechte poradit od specialistů.

Jak říká Sara Sutton Fell, výkonná ředitelka firmy FlexJobs, firmy, která se zabývá pomocí při hledání práce s flexibilním úvazkem, měl by být váš oděv při videokonferenci na stejné úrovni jako oděv, který byste si jinak oblékli na prezenční jednání v kanceláři. Měli byste prostě vypadat profesionálně s ohledem na firmu, pro kterou pracujete a na její zvyklosti. Konkrétně firma FlexJobs je poměrně neformální, takže není problém nosit ležérnější oděv, pokud v něm vypadáte dostatečně reprezentativně. Pokud ovšem lidé, s nimiž máte schůzku, budou v oblecích, měli byste si oblek vzít i vy.

Můžete ovšem s výhodou využít skutečnosti, že vás kamera nezabírá od pasu níže a klidně si obléci pohodlné tepláky a domácí obuv, nebo je třeba nemusíte mít vůbec (to může být takové vaše malé tajemství!).

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com