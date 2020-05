Internetové rádio – bezplatný a fantastický svět hudby - 7.díl

Předcházející díl

Trpíte ponorkovou nemocí neboli máte ponorku? Potřebujete se uvolnit? Existuje několik možností, jak se zbavit nahromaděného napětí a jednou z cest může být třeba i poslech internetového rádia.

Stručná historie internetového rádia

Internetové rádio se objevilo na počátku 90. let 20 století jako hobby hračka – měl to být první bratránek, který měl „pohltit“ krátkovlnné rádio. Roce 1998 byl uveden tzv. Digital Millenium Copyright Act, který pro každou internetovou rozhlasovou stanici s několika stovkami posluchačů zavedl poměrně komplikovanou strukturu licenčních poplatků. Toto opatření však doslova zabilo spoustu často docela nadějných projektů a do dneška přežili pouze ti silnější.

Sice o něco později, nicméně v současností prakticky každá klasická rozhlasová stanice na Zemi (ať již komerčního, nebo nekomerčního charakteru) současně vysílá i svůj online stream. Internetové rádio pak funguje jako takřka dokonalý kompenzátor z pohledu významu vysílací stanice, protože lokální stanice s nízkým vysílacím výkonem má při vysílání přes Internet prakticky stejnou váhu jako 50kW vysílač ve velkoměstě. Typickým příkladem je v tomto směru alternativní lokální rozhlasová stanice pro dospělé s označením WMVY provozovaná na ostrově Martha´s Vineyard vysílající původně s výkonem 580 W později posíleným na 13 kW pomocí směrové antény. Tato stanice se umístila mezi 20 nejposlouchanějšími internetovými rozhlasovými stanicemi na světě.

Současné vysílání klasických rozhlasových stanic přes Internet je rovněž šancí pro posluchače v husté městské zástavbě, kde je signál FM značně rušený. Opět jeden příklad za všechny: online verze nekomerčních alternativních rozhlasových stanic WXPN a jazzové/klasické stanice WRTI při vysílání přes Internet hrají stejně kvalitně jako když přehráváte disk CD, zatímco při poslechu přes klasické FM vysílání zní hudba stejně jako při přehrávání z poškrábané gramofonové desky.

Možnost přenášet rozhlasové vysílání přes Internet prakticky kamkoliv na zeměkouli je vítaným bonusem pro všechny ty, kteří žijí mimo svoji zemi nebo bydliště – to se třeba týká sportovních fanoušků, kteří mohou na dálku sledovat přes internetové rádio zápasy svých oblíbených týmů. To samé platí třeba i pro cizince, kteří mají díky internetovému rozhlasovému vysílání možnost poslechnout si vysílání ve svém rodném jazyce.

Osobně velmi rádi posloucháme státem financované rozhlasové stanice, konkrétně třeba ve Velké Británii, Německu nebo Dánsku, které vysílají bez reklam. Tyto rozhlasové formáty jsou totiž daleko svobodnější než veřejné rozhlasové stanice v USA. Možná se budete divit, ale i styly jako je Afro-pop, Reggae, Prog-rock, R&B nebo Hip-Hop jsou předmětem zájmu i u veřejných rozhlasových stanic!

