Internetové rádio – bezplatný a fantastický svět hudby - 6.díl

Předcházející díl

Trpíte ponorkovou nemocí neboli máte ponorku? Potřebujete se uvolnit? Existuje několik možností, jak se zbavit nahromaděného napětí a jednou z cest může být třeba i poslech internetového rádia.

Kvalita zvuku u internetových rádií

Dříve internetové rádio dostávalo zaslouženou kritiku za kvalitu zvuku „přibližující se kvalitě rádia na frekvenci AM“. To už naštěstí není pravda. Digitální ztrátová kompresní schémata objevená v 90. letech 20. století a přehrávače streamovaného zvuku, jakými byly třeba aplikace RealAudio a Nullsoft nebyly příliš vyvedené a svým způsobem extrémní, a to díky nízké bitové rychlosti a poměrně malé přenosové rychlosti dostupné tehdejším uživatelům Internetu.

Dokonce ještě i okolo roku 2000 bylo naprosto normální vysílat streamy ve formátu MP3 o rychlosti okolo 16 kbps, které využívaly nedokonalostí lidského ucha ve vnímání zvuku – tenkrát se do hry dostala teorie tvrdící, že hlasitější zvuk překrývá zvuk tišší, takže je zbytečné do datového toku tišší zvuky vůbec vkládat. Formát MP3 tehdy některé hudebníky, například Neil Younga doslova vyděsil, protože ti si velmi dobře uvědomili, co všechno se při převodu do formátu MP3 z hudby ztrácí.

Dnes je ovšem situace úplně jiná, alespoň co se dá soudit z přenosových rychlostí zveřejněných platformou Vtuner (uživatel= mohou informace získat i na displejích rádií Como Audio). Dokonce i techniky a finančně omezované stanice v zemích třetího světa v současnosti vysílají obsah ve formátu MP3 v přenosových rychlostech 48, 56 nebo 64 kbps, popřípadě využívají efektivnější kodek AAC při bitových rychlostech 32 kbps nebo 48 kbps při vzorkovací frekvenci 44,1 kHz. U vyspělejších provozovatelů internetových rádií se pak pohybují přenosové rychlosti v hodnotách 128 kbps nebo 192 kbps, popřípadě až 320 kbps – což je hodnota, se kterou se můžete setkat čím dál častěji, a to pod pojmem „vysoké rozlišení“ nebo „high resolution“.

Jedinou nevýhodou streamování při přenosové rychlosti 320 kbps je podle Skiery skutečnost, že pokud budete mít pět připojených reproduktorů, které budou přehrávat při vysokém rozlišení, zahltíte svoji domácí síť.

Reproduktory Como Audio (a některé konkurenční značky) rovněž mají integrovánu podporu zřídka používaných formátů MPEG-DASH, ASF a HTTPS zajišťující zabezpečení podcastů. Skiera rovněž tvrdí, že forma Como nezamýšlí do svých rádií integrovat bezztrátové kodeky, jako jsou třeba FLAC a MQA. U naposledy zmiňovaného kodeku je velmi nákladná integrace i licencování a není vůbec jisté, zda byste u kompaktního reproduktoru vyšší kvalitu zvuku vůbec zaznamenali. Skiera nám rovněž prozradil, že ani o neslyšel nic o tom, že by se nějaké internetové rozhlasové stanice k migraci na takové formáty vůbec chystaly.

Pokračování

Úvodní foto: © Rob Pitman - Fotolia.com