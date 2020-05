Internetové rádio – bezplatný a fantastický svět hudby - 4.díl

Předcházející díl

Trpíte ponorkovou nemocí neboli máte ponorku? Potřebujete se uvolnit? Existuje několik možností, jak se zbavit nahromaděného napětí a jednou z cest může být třeba i poslech internetového rádia.

Jak naladit internetové rádio – pokračování

Pokud se chcete doslova nechat při výběru nejoblíbenějších místních stanic orientovaných na hudbu, zprávy nebo sport vést za ručičku, pak je pro vás jako stvořený průvodce na obrazovce a názvem MediaU (také působí v Německu). Tato služba nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a propracovanou dávku evropských hitů. Není od věci zmínit, že na prvním místě v sekci Country je pražské rádio Country Radio, kde si můžete poslechnou česky zpívající kovboje. Poslech je tak trochu i víra či náboženství.

Štěstí jsme rovněž měli u při lovu ve vodách webu Radio.net. Několik zajímavých, i když výlučně na Internetu vysílajících stanic jsme našli i na webu Internet-radio.com, i když záznamy na seznamu en nejoblíbenějších stanic působí tak, jako by jejich umístění bylo předem zaplaceno. Mezi prvními stanicemi zde jsou Rock Florida HD, Smooth Jazz Florida a Modern Jukebox Radio.

Mezi nejvtipnější a nejvýstřednější agregátory ze všech patří jednoznačně Radio.Garden. Tento velmi přitažlivý a superrychlý nástroj pro vyhledávání je možné dostat do smartphonu či tabletu v podobě aplikace pro operační systém Android nebo iOS. (je třeba na tomto místě zmínit, že web je označen jako „nebezpečný a na náš iMac se nám aplikaci podařilo dostat prostřednictvím softwaru třetí strany). Po spuštění aplikace se vám zobrazí mapa světa. Nyní stačí klepnout na tečku pro určení místa a na základě polohy a státu se vám pak zobrazí příslušné rozhlasové stanice.

Nyní klepněte na položku Search a aplikace vám zajistí okamžitý přístup k rozhlasovým stanicím seřazeným podle země, města nebo volacích znaků. Navíc zde máte položku s oblíbenými stanicemi (Our Favorite Stations), které jsou roztříděny do sekcí Independent Stations (nezávislé stanice) Energetic Rhythms (elektronická, taneční hudba), Time Travel (starší hudba), Weird Frequencies (například Theatre Organ Radio nebo Birdsong Radio) a Ends of the Earth (konec Země – vskutku výstižný název). Při psaní tohoto článku jsme poslouchali velmi zvláštní elektronické hudbě vyvolávající dojem, jako byste byli pod vlivem drog – jednalo se o stanici z Velké Británie, konkrétně z Bristolu a jednalo se o Noods Radio. Jednalos e o vskutku tajuplnou záhrobní hudbu vyvolávající napětí, při jejíž poslechu jsme si připadali jako ve velmi zvláštním filmu.

