Internetové rádio – bezplatný a fantastický svět hudby - 1.díl

Trpíte ponorkovou nemocí neboli máte ponorku? Potřebujete se uvolnit? Existuje několik možností, jak se zbavit nahromaděného napětí a jednou z cest může být třeba i poslech internetového rádia.

Úvod

Stačí zašeptat několik slov do inteligentního reproduktoru, spustit vhodnou aplikaci na smartphonu, popřípadě stisknout několik kláves na klávesnici počítače a už se můžete vznášet v myšlenkách daleko od svého těla po celé zemi nebo přes půlku světa – a nemusíte mít ani letenku, ani pas. A ani si nemusíte nasazovat roušku.

Toužíte se ocitnout na brazilské pláži s půvabnou dívkou z Ipanema? Není problém – internetové rádio Paul in Rio vás tam vezme. Chcete nad kaňonem Laurel Canyon naslouchat místním pěveckým legendám z dob skladeb typu California Dreaming? Pak si nalaďte SomaFM – Left Coast 70s. Pro všechny ty, kteří plánovali útěk za zábavou do Londýna, a to ještě předtím, než propukla pandemie, jsou jako stvořeny rozhlasové hry na rozhlasové stanici BBC 4, které stále září světlem hereckých talentů působících na West Endu. A internetová rozhlasová stanice BBC Radio 6 je zase skvělou volbou pro poslech koncertů z rockových klubů, které má uloženy ve svých archivech. Chcete zažít atmosféru pařížských kaváren? Atmosférický soundtrack tzv. cool-school a Django jazzu můžete na vlastní kůži zažít na internetových rádiích TSF Jazz a FIPS autour du Jazz.

Internetová rádia vyhoví i těm nejesoteričtějším hudebním požadavkům – ať se jedná o indický Bollywood nebo evropskou populární hudbu – vše najdete na internetových rozhlasových stanicích. Hudbu v digitální podobě vysílá celá řada služeb a můžete se k ní dostat prostřednictvím reproduktoru připojeného k Internetu, prostřednictvím počítače nebo smartphonu. Co pravděpodobně rovněž oceníte, je na většině internetových rozhlasových stanic absence reklam, protože tato internetová rádia jsou často financována jednotlivými vládními fondy nebo z příspěvků posluchačů, popřípadě se jedná o finanční podporu ze strany akademických institucí nebo o financování přes soukromé dotační programy provozovatele.

Takřka ideálním příkladem je internetové rádio Great American Songbook založené v Nizozemí. Fanoušek této stanice – Peter Skiery, který je generálním ředitelem firmy Como Audio, jež se specializuje mimo jiné na provoz internetových rádií, popisuje tuto internetovou rozhlasovou stanici jako „dílo, které z lásky vytvořil rozhlasový moderátor Rene Dussen ve sklepě, v němž má malé nahrávací studio a spoustu nahrávek“. Svým obsahem, které toto rádio vysílá, konkuruje placenému rádiu SiriusXM Siriusly Sinatra, ale na rozdíl od něj stejně jako všechna internetová rádia, ať se jedná o živé vysílání nebo o vysílání na žádost (on-demand), je přístup k internetovému rádiu The Great American Songbook zdarma.

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com