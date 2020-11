4 technologické tipy na zvládnutí distanční výuky dětí - 4.díl

Předcházející díl

Ať zvedne ruku každý, komu je povědomá následující situace: Je ráno, asi pět minut před začátkem distančního vzdělávání vašich dětí, nicméně právě v okamžiku, kdy se potřebujete přesvědčit, že se vaše děti přihlásily do videokonference přes Zoom, někdo z vaší firmy potřebuje naléhavě od vás cosi vyřešit.

Hlášení školního rozhlasu

Alexa i Asistent Google mohou být užiteční i v případě, kdy si mají vaše děti vzdělávané distančně výukou pozorně vyslechnout hlášení ředitele školy.

Alexu můžete použít pro okamžité vyslání hlášení do všech reproduktorů a zobrazovačů Echo – ideální třeba i pro sezvání celé rodiny k obědu nebo všech studentů, kteří mají nějaký problém. Jednoduše spusťte aplikaci Alexa, klepněte na položku Communicate > Announce, řekněte nebo napište svoji zprávu a klepněte na velkou modrou šipku, kterou zprávu odvysíláte.

Pokud používáte Asistenta Google, spusťte aplikaci Google Home, klepněte na tlačítko Broadcast a pak řekněte, co máte na srdci. Hlášení můžete odvysílat do všech inteligentních reproduktorů nebo displejů Google, popřípadě pouze do konkrétního zařízení nebo do konkrétní místnosti.

Úvodní foto: PCWorld.com