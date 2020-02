Zdroj záložního napájení CyberPower OLS1000ERT2U: protože na rychlosti záleží

Díky tomu se může skutečně označovat jako zdroj nepřerušovaného napájení a svoje využití tak najde například v datových centrech, jejichž případné výpadky by mohly být pro jejich zákazníky velice drahé. Jakoukoliv chybu si tak jejich provozovatel nemůže dovolit.

Zdroje nepřerušovaného napájení, či chcete-li UPS, tak jsou v datových centrech naprostou nutností. Do startu výkonnějšího záložního zdroje (třeba dieselového generátoru) nebo opětovného „nahození“ elektrického proudu, tak tyhle UPS musejí něco vydržet.

Mnohé UPS od CyberPower jsme si tu už v minulosti představili, včetně takových, které patří do kategorie tzv. rackových modelů, tedy takových, které jsou dimenzovány pro snadné namontování do serverových racků, či chcete-li regálů. Do této kategorie spadá i nejnovější CyberPower OLS1000ERT2U, který svoje uplatnění nenajde pouze ve zmíněných datacentrech, ale i v kancelářích, obchodních centrech, na letištích a v dalších důležitých provozech.

Jedná se o výkonný typ zdroje záložního napájení, který, jak jsme si již řekli, disponuje on-line topologií dvojité konverze. Jeho výstupní napětí je čistě sinusové a tak je vhodný i pro ta nejnáročnější nasazení.

Montáž zařízení je sice možná do racku, ale také do věže, tedy na výšku. Pro tyto případy jsou součástí balení opěrné „elkové“ lišty, které zvyšují stabilitu.

K dispozici je mimo jiné tzv. režim ECO, do kterého zařízení přepnete manuálně a to pak bude následně samo zjišťovat kvalitu vstupního napájení a podle toho si rozhodne, jestli bude fungovat v módech Line nebo ECO. Je-li kvalita vstupního napájení nízká, pak UPS přepnutím do režimu Line zajistí maximální úroveň ochrany i kvalitu napájení. V opačných případech přepne UPS do režimu ECO s až 95% celkovou účinností.

Zmíněná dvojitá konverze znamená, že vstupní napětí je upravováno a usměrňováno tak, aby napájelo integrovaný akumulátor. V této souvislosti stojí za zmínku také systém inteligentní správy baterií (SBM), který zajišťuje optimální fungování akumulátoru bez přebití, kterým by se mohla zásadně negativně ovlivnit jeho životnost. Podle stavu nabití baterie se v několika krocích přizpůsobuje nabíjecí proud.

Přímo za akumulátorem je připojený generátor sinusového signálu, který přináší kvalitní signál, nepřerušovaný harmonickými a jinými impulsy. V případě čistě lineární připojené zátěže celkové harmonické zkreslení nepřekračuje tři procenta, naopak je-li zátěž nelineární, pak je hodnota THD maximálně 5 %. V režimu on-line s dvojitou konverzí pak nedochází k vůbec žádné prodlevě ani změny fáze při výpadcích napájení. To je možné díky využití naprosto přesného generátoru sinusoidy, který je napájený akumulátorem. Dojde-li k výpadku, na výstupu nedojde k žádné změně, pouze dojde k ukončení nabíjení akumulátoru a namísto toho se přejde na výrobu napětí generátorem sinusového signálu. UPS od CyberPower dokáže překonat i čas nabíhání naftového generátoru, trvá-li výpadek napájení delší dobu.

Blok uzavřených baterií v UPS je bezúdržbový, trojice akumulátorů je olověná. Volitelně lze doplnit i extra bateriové moduly EBM o rozměrech shodných s UPS a velikosti jednoho rackového slotu 1U. Jednotlivé bloky bateriového modulu i samotné UPS lze měnit přímo za provozu.

K dispozici je také ochrana proti přetížení rozpojením jističe při větším odběru výkonu než 1 000 VA/900 W. Dojde-li ke zkratu, vypne se jistič okamžitě. Součástí záložního zdroje jsou i obvody pro filtraci proti napěťovým špičkám a proti přepětí. Filtrování je možné také pro telefonní linku a ethernetový kabel – konektory na zadním panelu jsou pro tyto účely kompatibilní s RJ-11 a RJ-45.

Šestice zásuvek na zařízení OLS1000ERT2U je chráněna proti výpadku. Za zmínku stojí i LCD displej na informačním panelu zařízení, který je možné v případě vertikální instalace UPS pootočit. Samotný displej je pak snadno ovladatelný okolními tlačítky. Zobrazují se na něm různé provozní hodnoty typu vstupního napětí a frekvence, případně doby, po kterou jsou interní nebo přídavné akumulátory schopné fungovat ve chvíli, kdy dojde k výpadku.

Pokud jde o firmware, zde si pomocí speciálního programu při instalaci zařízení můžete zjistit, zda je jeho verze aktuální, a v případě, že není, si tu nejnovější verzi stáhnout. Upgrade firmwaru je navíc možné nastavit na automatiku.

S počítačem pak UPS OLS1000ERT2U propojíte pomocí kabelů RS-232C nebo USB. Pomocí PC pak provádíte správu UPS a přímo na jeho monitoru pak můžete v reálném čase odečítat důležitá data související se zařízením. K záložnímu zdroji však můžete zakoupit také volitelný síťový modul pro případné síťové ovládání. Pokud jde o samotný software PowerPanel Business Edition, ten je k dispozici pro většinu Windows od XP nahoru (včetně Windows Server), a dále pro různé varianty Linuxu, macOS či virtuální stroje (Vmware ESXi, Microsoft Hyper-V a Citrix Xen Server).

K největším výhodám modelu CyberPower OLS1000ERT2U patří zmíněná možnost přikoupení externích baterií, kompatibilita s motorovými generátory, přesný výstupní sinusový signál a samozřejmě i ovládací software. Za zmínku stojí také webové stránky výrobce, které jsou k dispozici i v češtině – v té je dostupná také většina dokumentace. Právě dokumentace obsahuje také zajímavé grafy závislosti délky fungování UPS při výpadku na konkrétním zatížení.

Verdikt

CyberPower OLS1000ERT2U je zdroj záložního napájení, který lze využít i v místech, kde se pracuje s kriticky důležitými daty. Navíc při instalaci v serverovně přímo zapadá do pozice v běžném racku. Za zmínku stojí také možnost doplnění o bateriové bloky. Zobrazovací LCD displej lze manuálně otočit. Za plus považujeme také nulovou odezvu při přepínání na integrovaný zdroj sinusového signálu v případě výpadku. Dojde-li ke zkratku na jedné z výstupních zásuvek, odpojí se zásobovací okruh pomocí jističe.Celkově lze UPS od CyberPower považovat za dobrou volbu i díky vždy aktualizovanému firmwaru, české podpoře a podrobné dokumentaci, ale také díky dobrému poměru ceny a výkonu.

Více informací naleznete na této stránce.

Úvodní foto: CyberPower