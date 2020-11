TrueCam M9 GPS 2.5K: Video lepší jak z veřejných kamer

Pod značkou TrueCam na český trh přichází nová kamera do auta, model M9 GPS 2.5K. Už samotný název slibuje vysokou kvalitu výstupu. Pokud byste snad pochybovali, připravili jsme si pro vás recenzi této „černé skříňky“.

Autokamery jsou zařízení, která mají v různých zemích různé legislativní zastání. Zatímco třeba v Rusku jsou velmi oblíbené a povolené, jinde – kupříkladu v Rakousku – byste je ani neměli mít v autě, pokud nechcete riskovat problémy s policií. České zákony naštěstí v tomto směru nabízejí zlatý střed. A mít v autě kameru jakožto zdroj důkazního materiálu se každopádně hodí.

A proč se spokojit s málem, když můžete mít víc. TrueCam jako výrobce neustále inovuje, takže by nemělo být překvapením, že do top kategorie svého portfolia přidali další kameru s vysokým rozlišením, konkrétně 2.5K (1440p). Tohle rozlišení zvládne ve standardní rychlosti 30 snímků za vteřinu.

Pokud si připlatíte, dostanete v balení ještě spárovanou zadní kameru, která natáčí ve Full HD (opět 30 fps). Výsledný záznam je taktéž velice kvalitní a ve většině představitelných situací by mělo být možné ho případně využít jako důkazní materiál při nehodě.

Kromě samotné kamery (respektive v dražší verzi dvou) dostanete v balení spoustu příslušenství včetně různých kabelů, držáků na kabel či adaptéru na micro SD kartu, ale také praktického magnetického držáku a přídavného GPS modulu. Tím, že není GPS modul integrován přímo do kamery, můžete si vybrat, zda ho budete nebo nebudete využívat, což považujeme za plus.

Pokud se ho rozhodnete využít, může tenhle modul fungovat jako tachometr a ukazovat aktuální rychlost. Tu můžete do nahrávaných záběrů umístit jako vodoznak a v případě, že vás například změří policie, video použít jako důkaz, že jste rychlost v daném okamžiku vlastně neporušovali. Do metadat videa lze dále ukládat i polohu a po jízdě si navíc zobrazit ujetou trasu na mapě, a to díky spolupráci s aplikací Google Maps.

V rámci funkce tachometr, která současně slouží jako spořič integrovaného displeje, je možné sledovat i kompas zobrazující, kterým směrem právě jedete. Zároveň se zde objevují upozornění na blížící se radary i s případným varováním, že jste právě překročili rychlost.

Autokamera ukládá do rozšířeného standardu MP4 s nejnovějším kodekem H.265, který v porovnání s těmi předchozími umí lépe komprimovat video, a tím uspořit místo na paměťové kartě. Tu mimochodem můžete mít až do kapacity 128 GB a video se ukládá ve smyčce, což znamená, že po naplnění kapacity paměťové karty se nejstarší záznamy začínají automaticky přepisovat těmi nejnovějšími.

Výjimkou je pouze uzamčený záznam, jehož přemazání můžete zablokovat ručně, ale zvládne to za vás i tzv. G-senzor, který automaticky pozná nejen případný náraz, ale umí i spustit nahrávání v tzv. parkovacím režimu. Tedy tehdy, když auto stojí na parkovišti a někdo vám do něj ťukne a ujede, případně se ho v horším případě pokusí vykrást.

Už na počátku jsme zmínili kvalitu videa, která je velice dobrá, a to mimo jiné i díky přidruženým technologiím. K těm patří například WDR (Wide Dynamic Range), tedy široké dynamické pásmo, jež „stabilizuje“ kvalitu záznamu i ve chvílích, kdy dochází k rychlému střídání světla a stínu (například při výjezdu z tunelu). Nechtěných odlesků palubní desky při ostrém slunci vás potom zbaví polarizační (CPL) filtry, které můžete získat jako volitelné příslušenství.

Nejen výše uvedené přispívá ke špičkovému výkonu v nočních záběrech, u kterých vždy bez problémů přečtete registrační značky ostatních vozidel a také oslnění ze strany těch protijedoucích bude ve videu snížené na minimum.

Za zmínku stojí také integrovaný superkondenzátor, který zde funguje namísto baterie. To znamená vyšší bezpečnost v případě nárazu, několikanásobně vyšší životnost a také odolnost vůči extrémním teplotám, a to na obě strany. Třešničkou na dortu je pak nenápadný design, díky kterému si můžete dovolit zanechat kameru za předním sklem i tehdy, když auto na parkovišti opouštíte. Ostatně jinak by neměl význam zmíněný parkovací režim.

Autokamery sice slouží primárně k bezpečnosti na silnicích a případnému dokazování viny řidičů, při pohodové jízdě však mohou velice dobře posloužit jako nástroj k radosti. Při cestování člověk mnohdy projíždí krásnou krajinou a tak pořízení samotného videa z cest může být milou vzpomínkou na vaši dovolenou.

www.truecam.com/cz

Úvodní foto: TrueCam