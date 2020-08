Test elektrických zubních kartáčků

Zajímá vás, jak vybrat elektrický kartáček? V tomto testu rozbalíme krabice se dvěma elektrickými zubními kartáčky a zkusíme si srovnat jejich vlastnosti, což by vám mohlo pomoct při výběru a kupování zubního kartáčku.

Kartáček Sencor

Elektrický kartáček Sencor patří do té levnější kategorie sonických kartáčků, které dostanete koupit v cenové relaci zhruba do dvou tisíc korun. Kartáček Sencor má dvě náhradní extra hlavice a je vybaven i cestovním pouzdrem s UV sterilizátorem, v němž je UV žárovka. Hlavici s kartáčkem jednoduše nasadíte na držák, zmáčknete start a můžete začít čistit. Kartáček by měl být už od výrobce nabitý. Sencor je velmi tichý, takže jeho vibrace sotva uslyšíte, i když v režimu White je zvuk poněkud silnější. V režimu masáž bude Sencor vydávat přerušovaný zvuk.

Zubní kartáček Oral B Genius

Kartáček Oral B Genius dostanete koupit už za nějaké čtyři tisíce korun, takže je o něco dražší než Sencor. Jeho hlavní devizou je možnost propojení s chytrým telefonem. Oral B si můžete přes aplikaci spojit a zjišťovat podle toho všechny možné věci. Součástí balení je i držák na telefon, který je možné připevnit k něčemu pevnému ve vaší koupelně, například k umyvadlu nebo zrcadlu, a pomocí aplikace v telefonu můžete sledovat stav svého čištění, jakých jste dosáhli výsledků, jestli jste použili zubní nit, jak máte vyčištěný jazyk apod. V aplikaci si dokonce můžete nastavit i barvu, jakou váš kartáček bude svítit. Barvu můžete zvolit z pestré škály nejrůznějších odstínů.

Tři hlavice na speciální funkce

V balení k Oral B dostanete ještě tři barevně rozlišené hlavice, z nichž každá má jinou funkci. Kartáček je vybaven i tlakovým senzorem, takže se vám v aplikaci bude zobrazovat i síla, s jakou zuby čistíte. V krabici dále najdete cestovní balení a držák na jednotlivé hlavice.

Úvodní foto: Andrey_Popov / Shutterstock.com