Router TP-Link Archer AX20: Jako základ pro Wi-Fi 6 ideální

Stylovému a lehce nadčasovému designu dominují už na první pohled čtyři externí antény, které ještě dále zesilují signál, směřující do koncových zařízení v okolí. Novinka se kolem Wi-Fi 6 (802.11ax) samozřejmě točí ve všech ohledech, a tak se kromě vyšší rychlosti připojení může chlubit i vyšší kapacitou, zkrácenou latencí i redukovaným přetížením sítě.

Zmíněné antény podporují technologii Beamformingu, tedy modelování paprsku, což znamená mnohem efektivnější přenos dat mezi routerem a smartphony, tablety, herními konzolemi, smart TV či prvky chytré domácnosti. V kombinaci s nezávislými FEM (front-end moduly) to znamená snadnější a plynulejší připojení i u vzdálenějších zařízení, ke kterým signál nedoputuje tak snadno kvůli fyzickým limitům.

Připojím všechny

Archer AX20 je vhodný jak pro domácnosti, tak pro kanceláře, restaurace a hotely nebo dokonce menší průmyslové provozy. Je jasné, že záleží na počtu připojených zařízení, ovšem už jen standard Wi-Fi 6 ze své podstaty naznačuje, že kapacita pro simultánní připojení všech členů minimálně jedné domácnosti bude dostatečná. K hranici 100 zařízení na jeden router se dostane jen málokdo, i když se chystáte na „smart home“.

Zmíněné souběžné připojení většího množství koncových zařízení je možné díky technologiím MU-MIMO (zde oproti předchozímu standardu, 802.11ac, došlo k výraznému zlepšení) a také OFDMA, přenášející datové pakety mnohem efektivněji – a v konečném důsledku i přispívající ke snížení latence. Další technologie s názvem Target Wake Time zase dokáže napomoci ke snížení spotřeby energie u jednotlivých koncových zařízení a souvisejícímu prodloužení životnosti jejich baterie.

Jsem rychlost

Maximální rychlost připojení činí u Archeru AX20 1,8 Gb/s ve dvou frekvenčních pásmech, z toho v pásmu 2,4 GHz 574 Mb/s, v pásmu 5 GHz 1 201 Mb/s. Už obligátně využijete nižší frekvenci pro běžné surfování a kancelářské práce, tu vyšší pak pro plynulý přenos streamovaného videa, video chaty nebo hraní on-line her ve vysokém rozlišení. Router automaticky přiřadí připojené přístroje k různým pásmům, čímž dosahuje optimálního výkonu v různých případech využití.

K výkonu routeru přispívá také integrovaný čtyřjádrový procesor taktovaný na 1,5 GHz (kde jsou ty časy, kdy jsme se chlubili tím, že nám podobný čip pohání celý počítač). Tento procesor opět snižuje odezvu, a to i při vysokém síťovém zatížení.

Vy budete přítomnost rychlého jádra v routeru vnímat díky až překvapivě rychlé reakci webových prohlížečů po kliknutí na odkazy nebo na tlačítko přehrávače on-line videa a hudby. Jen pro srovnání – tradiční 2 × 2 AC router disponuje jen jedno-jádrovým procesorem taktovaným na 0,9 GHz. Až budete mít někdy možnost vyzkoušet ten rozdíl, udělejte to.

Instalace v češtině i pro laika

Hned poté, co router vybalíte z krabičky, pustíte se do instalace a nastavování bezdrátové sítě. To je až překvapivě snadná záležitost, a to díky tomu, že veškeré úkony provádíte přes mobilní aplikaci TP-Link Tether.

Ta je k dispozici v kompletní lokalizaci do češtiny a využijete ji nezávisle na tom, zda v mobilní oblasti preferujete Android nebo iOS, tedy Apple iPhone. Aplikace Tether vám navíc bude fungovat i pro jiné síťové produkty od TP-Linku a nastavení jednotlivých modelů vám zabere řádově pouhé minuty.

Výbava splní všechny hlavní potřeby

Na zadním panelu pak najdete mimo jiné port USB 2.0 pro snadné sdílení souborů přes externí úložiště („flashku“ nebo pevný disk) či připojení tiskárny komunikující se všemi počítači a telefony v rámci domácí sítě. Dále tu jsou modrý gigabitový WAN port pro přímé propojení s datovou zásuvkou vašeho poskytovatele připojení k internetu (ISP) a čtyři žluté LAN porty pro kabelové připojení smart TV, stolních PC nebo herních konzolí.

TP-Link myslel (nejen v tomto případě) i na bezpečnost, a to ve formě nejnovějšího protokolu WPA3, zlepšujícího úroveň zabezpečení v osobních sítích. Díky bezpečnějšímu šifrování budete mít v rámci sítě i lépe chráněná hesla.

Verdikt

Dvoupásmový Wi-Fi 6 router TP-Link Archer AX20 (AX1800) je volbou s ideálním poměrem ceny a výkonu pro ty, kdo chtějí upgradovat svou domácí anebo kancelářskou síť na nejnovější standard Wi-Fi 6 (802.11ax) se všemi výhodami, které to přináší. Včetně vyšší rychlosti a kapacity sítě nebo sníženého přetížení a latence. Díky technologiím OFDMA a MU-MIMO můžete souběžně připojit více zařízení a externí antény s beamformingem se postarají o přímou a co nejkratší komunikaci routeru s koncovými zařízeními.

Úvodní foto: TP-Link