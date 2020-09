Recenze: LAMAX GPS Locator pohlídá vše, co je vám nejdražší

Na trhu se pod značkou elektroniky LAMAX objevil GPS modul s všeříkajícím názvem GPS Locator, který dokáže pohlídat vše, co je vám drahé. Kromě veškerých movitých věcí a cenností třeba i vaše domácí mazlíčky.

LAMAX GPS Locator má podobu drobné černé krabičky se zaoblenými rohy, přičemž jeho hmotnost činí pouhých 40 gramů. Podle výrobce ho tak můžete například snadno pověsit na krk svému domácímu mazlíčkovi, o jehož pohybu chcete mít přehled – minimálně tedy pro případ, že by se zaběhl. Lokátor můžete vložit do silikonového pouzdra, jež je součástí balení, a to zavěsit psovi či kočce na obojek. Pouzdro je samozřejmě odolné vůči povětrnostním vlivům.

Z nepřeberných možností využití je třeba zmínit ještě možnost sledování kufru či jiného zavazadla při cestování. Ke ztrátám zavazadel zejména na letištích dochází častěji, než bychom si přáli, a díky GPS lokátoru od LAMAXu můžete mít přehled o tom, při kterém přestupu vám letištní zřízenci kufr zapomněli přeložit do dalšího letadla.

Díky desetidenní výdrži na jedno nabití (ovšem při odesílání údajů o poloze každých 60 minut) si dovedeme představit i situaci, kdy byste lokátor preventivně umístili do svého auta pro případ krádeže. Nabíjení třikrát za měsíc vám skutečně příliš času nezabere. Sledovací zařízení doporučujeme i majitelům veteránů či raritních sportovních vozů, které jsou sice relativně bezpečně uzamčené v garáži, jenže pro spoustu nenechavců zkrátka běžné zabezpečovací systémy nejsou žádnou překážkou.

Celé řešení ovládáte pomocí intuitivní mobilní aplikace LAMAX Tracking, ve které kromě zjištění aktuální polohy lokátoru můžete nastavit i bezpečné zóny, které sledovaný objekt nesmí opustit. Pokud vám tak například uteče pes ze zahrady, přijde vám na mobil okamžitě upozornění a vy pro svého zaběhnutého mazlíčka nemusíte jezdit třeba do vedlejší obce či čtvrti.

Pokud budete mít GPS Locator u sebe, můžete využít i integrovaného tlačítka SOS, po jehož stisknutí vás zařízení spojí s předem nastavenými kontakty. Díky mikrofonu a reproduktoru můžete na tyto kontakty přímo volat, jako byste používali mobilní telefon. Mobilní aplikace navíc obsahuje i záznamy o pohybu lokátoru za dobu uplynulých 30 dní či dokonce minutu po minutě za posledních 24 hodin. Citlivé informace o pohybu jsou navíc podle výrobce ukládány na vlastní servery LAMAXu v Praze, kde jsou zabezpečeny proti úniku.

Přímo k lokátoru za 1 890 Kč navíc v ceně dostanete Nano SIM kartu operátora T-Mobile, která slouží pro volání na ony přednastavené kontakty. SIM kartu lze kromě ČR používat i na Slovensku, přičemž za minutu volání zaplatíte 3,90 Kč a za SMS 1,90 Kč. SIM kartu ve formátu Nano můžete samozřejmě můžete použít i svoji, jen je kvůli odesílaným datům o poloze třeba, aby měla aktivovaný datový přenos o objemu minimálně 30 MB měsíčně.

Verdikt

GPS lokátor značky LAMAX se hodí pro situace, kdy potřebujete spolehlivě zabezpečit nějakou věc či zvíře před ztrátou či krádeží. Desetidenní výdrž baterie se vám sice při odesílání dat o poloze každé tři minuty zkrátí asi na něco přes čtyři dny, ale ani to není vůbec špatné. SOS tlačítko v kombinaci s mikrofonem a reproduktorem pro volání vám v extrémním případě může zachránit život, ale i ochrana vlastního majetku je dobrý důvod pro pořízení tohoto zařízení. V dané cenové relaci se navíc jedná o konkurenceschopný model, a přidáme-li k tomu ještě lokální ukládání dat na zabezpečené servery v Praze a pohodlné ovládání přes mobilní aplikaci, pak možná i model bezkonkurenční.

Úvodní foto: LAMAX