Při problémech s grafikou zkuste čistou instalaci ovladačů - 2.díl

Pokud u vaší grafické karty řešíte problémy způsobené softwarovými chybami, popřípadě jinými problémy, pak jednou z prvních věcí, kterou byste měli při řešení problémů vyzkoušet, je provedení čisté instalace ovladačů. Právě tuto radu ocenili hráči počítačových her, když firma AMD ve svém příspěvku oznamujícím složení certifikace WHQL pro svůj nový chyby řešící ovladač Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 hráčům sdělila, aby v případě, že zaznamenají nějaké další chyby, provedli reset softwaru grafické karty do výchozího nastavení.

Resetování ovladačů u grafických karet GeForce se provádí sice poněkud jinak, ale stále velmi jednoduše. Po spuštění instalačního programu vyberte možnost Custom install a ujistěte se, že jste povolili možnost Perform a clean installation. Následně pokračujte standardním způsobem.

Jak ostatně varuje i samotný text u výše zmiňované volby pro čistou instalaci, odstraní se během čisté instalace předchozí verze ovladačů, což mimo jiné znamená, že se veškerá nastavení vrátí do výchozího nastavení. To samé platí i pro čistou instalaci v případě ovladačů firmy AMD, kde se tato možnost označuje výrazem Factory reset. Tato skutečnost může být problémem pro ty uživatele, kteří si dost dlouho konfigurovali software grafické karty, ale přesto se hodí v případě, kdy zažíváte s tímto softwarem problémy. Pokud jste se konfigurací softwaru zabývali skutečně intenzívně, pak je velmi vhodné si všechna pozměněná nastavení poznamenat ještě před instalací, protože po instalaci ovladače se pak vrátíte k nastaveným hodnotám a parametrům daleko snáze.

Provedení čisté instalace vyřešilo problémy v naprosté většině případů – a platí to zejména pro grafické karty Radeon. Někdy ale nevystačíte ani s čistou instalací. Jak jsme již uvedli, zasahují ovladače grafické karty hluboko do operačního systému a někdy se mine účinkem i čistá instalace. Pokud se dostanete do situace, kdy vám nepomůže ani zmiňovaná čistá instalace pomocí Radeon Software nebo GeForce Experience, pak vyzkoušejte vynikající nástroj Display Driver Uninstaller, ve zkratce DDU a uvidíte ten tanec!

