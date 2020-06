Při problémech s grafikou zkuste čistou instalaci ovladačů - 1.díl

Pokud u vaší grafické karty řešíte problémy způsobené softwarovými chybami, popřípadě jinými problémy, pak jednou z prvních věcí, kterou byste měli při řešení problémů vyzkoušet, je provedení čisté instalace ovladačů. Právě tuto radu ocenili hráči počítačových her, když firma AMD ve svém příspěvku oznamujícím složení certifikace WHQL pro svůj nový chyby řešící ovladač Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 hráčům sdělila, aby v případě, že zaznamenají nějaké další chyby, provedli reset softwaru grafické karty do výchozího nastavení.

Je to skutečně rada k nezaplacení. Provedení čisté instalace definitivně problémy s grafickou kartou nevyřeší, ale je naprosto jisté, že problémy vyřeší alespoň na nějakou delší dobu.

Úvod

Soudobé grafické karty jsou velmi komplikovanými šelmami, které zatínají drápy do vašeho počítače dosti hluboko. Když uvážíme fakt, že ovladače jak od firmy AMD, tak od firmy Nvidia zaberou na disku okolo půl gigabajtu, pak je po právem lze považovat za tu komplikovanější část softwaru v počítači. Instalují se na aktuální instalaci operačního systému, což je pro uživatele obvykle výhodou, protože nijak neovlivňují aktuální nastavení. Pravdou je, že expresní instalace ovladačů může tu a tam způsobit problémy. Čistá instalace, která instaluje všechny komponenty úplně znovu, tak eliminuje možné konflikty, které se mohou objevit v podobě chyb nebo problémů s výkonem. My osobně na našich počítačových sestavách tento postup používáme neustále, a to hlavně kvůli zachování dobré kondice počítače.

Pan Warren Eng z firmy AMD ve výše zmiňovaném příspěvku firmy prohlásil, že velmi často je možné řadu problémů vyřešit právě čistou instalací ovladačů. Čistou instalaci pak provedete tak, že vyberete možnost Factory Reset, kterou najdete při spuštění instalačního programu. Po výběru této možnosti se odeberou staré instance ovladače a program po odinstalaci ještě před zahájením instalace nového ovladače váš počítač restartuje. Jednoduché, že?

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com