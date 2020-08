Přenosné rádio: Jak vybrat to nejlepší

Přestože se jedná o poměrně komplikovaný a technicky nesmírně rafinovaný systém, je dnes k dostání spousta různých typů rádií, která nejsou vůbec drahá a můžou vám zpříjemnit váš pobyt doma, v přírodě nebo prostě kdekoliv tam, kde něco děláte a nevadí vám, když do toho hraje hudba nebo můžete poslouchat nějaký rozhovor. Nejpříjemnější příležitost k poslechu rádia je při nějaké nudné stereotypní práci. Rádio vám pomůže aspoň na chvilku na práci zapomenout a přijít na jiné myšlenky.

Kde rádio využijete

Určitě je třeba dbát především na to, kde vlastně rádio jako takové využijete. V domácnosti můžete mít klidně i nějaké větší modely. Jestliže ale uvažujete o tom, že si s sebou budete brát rádio na cesty, rozhodně vsaďte na nějaké mobilní. Přenosná rádia, která využijete třeba při práci na zahradě nebo při turistice, se prodávají v různých podobách. Dají se pořídit za velmi přijatelnou cenu klidně i do pěti set korun a zajistí vám dostatek zábavy.

Výbava

Do výbavy kapesního radiového přijímače, který bývá často kombinací USB a MiniSD, standardně patří analogový přijímač frekvence FM zobrazovaný na LED displeji a teleskopická anténa. Rozsah FM frekvence by měl být až 108 MHz. Rádio bývá dále vybaveno přehrávačem MP3, konektorem pro sluchátka a linkový vstup, mívá také vstup na SD karty, audio jack 3,5 mm a dostupné by mělo být ve více barevných provedeních, tradičně černé a bílé. Konektor pro nabíjení bývá MINI USB, baterie je z lithia a přístroj vydrží hrát nepřetržitě klidně i kolem deseti hodin.

Pohodlné rozměry

Důležité jsou samozřejmě i rozměry. Za optimální se považují třeba rozměry 72 x 110 x 29 mm a hmotnost pohybující se kolem 250 g. Takové rádio je tedy velmi malé a pohodlné. Přívlastek kapesní je zde tedy rozhodně na místě. A i navzdory svým minimálním rozměrům dokáže dělat skutečně velké věci.

Úvodní foto: Africa Studio / Shutterstock.com