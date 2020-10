Přenášejte hlas a video pomocí Alexy a Amazon Echo - 3.díl

Proč byste telefonovali, když na to máte Alexu?

Předcházející díl

Pokud již patříte mezi šťastné majitele chytrého reproduktoru Amazon Echo a pokud jej již nějakou tu chvíli používáte, pak už jste pravděpodobně zjistili, jak užitečným pomocníkem dokáže tento chytrý reproduktor být. Kromě toho, že umí rozsvítit světla, přehrát hudbu, sdělit předpověď počasí, můžete ovšem zařízení echo použít při realizování telefonních hovorů či videohovorů – a to dokonce i tehdy, když lidí, kterým voláte, žádné zařízení Echo nevlastní.

Jak zavěsím?

Chcete-li hovor ukončit, stačí, když řeknete „Alexa, end the call” nebo „Alexa, hang up”. U zařízení Echo Spot a Echo Show můžete rovněž klepnout na červenou ikonku telefonu na obrazovce.

Jak uskutečním videohovor?

Pokud zahajujete volání ze zařízení Echo Show nebo Echo Spot, pak je videohovor standardní variantou – stejně jako kdybyste používali Facetime od firmy Apple nebo Google Duo. Pokud nechcete být vidět, stačí říci „Alexa, turn the video off” nebo klenout na obrazovce na ikonku kamery.

Jak přijmu příchozí hovor?

Když vám někdo volá, zařízení Echo bude přehrávat vyzvánění a jeho kroužek zežloutne. Hovor přijmete vyslovením příkazu „Alexa, answer the call”.

Mohu telefonní čísla blokovat?

Blokovat můžete pouze telefonní čísla, která se již nachází v seznamu kontaktů (ne, nebojte se, na zařízení Echo vám žádné spamovací telefonní hovory přicházet nebudou). Přesuňte se v aplikaci Alexa na záložku Callling & Messaging, klepněte vpravo nahoře na ikonku kontaktů a následně v pravém rohu následující obrazovky klepněte na nabídku označenou třemi tečkami. Zde pak uvidíte možnost „Block Contacts“. Na tuto možnost klepněte a následně vyberte kontakt, který chcete blokovat.

Mohu volat na jiné zařízení Echo nacházející se u mě doma?

Pomocí funkce Drop In je možné okamžitě připojit členy domácnosti k zařízením Echo nacházejícím se v ostatních místnostech. Chcete-li tedy tuto funkci povolit, klepněte v horní části záložky Calling & Messaging na panel „Set up Drop In“. Následně klepněte na položku Profile Settings a funkci povolte přepnutím přepínače „Allow Drop In“. (Další možnost spočívá v tom, že Alexe řeknete: „Alexa, drop in“ a nastavení dokončíte pomocí hlasu). Od této chvíle pak můžete své zařízení Echo používat jako interkom – stačí požádat o přenos do zařízení Echo v jiné místnosti. Při tomto požádání však musíte přesně říci název zařízení Echo, takže si musíte pamatovat, jak se všechna zařízení Echo v ostatních místnostech jmenují.

Úvodní foto: PCWorld.com