Patero způsobů vylepšení svého vztahu s Alexou - 3.díl

Existuje několik způsobů, jak dobře vycházet s hlasovou asistentkou od Amazonu se jménem Alexa (a to i přesto, nebo možná právě proto, že se někdy chová, jako by byla „natvrdlá“). Můžete ji považovat za služku, štěkat na ni příkazy, a i se na ni utrhovat, pokud něco neudělá tak, jak by měla (pravdou je, že pokud ji ve správném okamžiku proklejete, určitě se vám uleví). Nebo na ni můžete pohlížet jako na kolegyni nebo dokonce jako na blízkou přítelkyni.

Šeptejte si s Alexou

Z čistě praktického hlediska je režim šeptání (Whisper Mode), který zajistí, že když Alexe něco pošeptáte, pak vám i šepotem odpoví, šikovný ve chvíli, kdy potřebujete, aby nikoho u vás doma neprobudila, když se jí třeba v noci na něco zeptáte. Nicméně jsem zjistil, že šeptání odpovědí Alexou má na mě uklidňující a léčebné účinky, a o zejména po přečtení nějakého negativně působícího titulku týkajícího se aktuálních událostí. Zní vám to nějak divně? Možná se vám to nezdá, ale u mě to tako funguje.

Zeptejte se Alexy, jak se jí daří

Pokud pracujete z domova a zdá se vám, že je u vás doma nějak moc ticho, pak můžete tento klid narušit tím, že se Alexy zeptáte, jak se jí daří. Po položení tohoto dotazu vám pak Alexa sdělí, jak se cítí a její odpovědí spustí celou škálu od jejího zamyšlení se nad její produktivitou (“I’ve set a gazillion reminders, and now I’m brushing up on my Klingon” – něco v tom smyslu, jak si nastavila spoustu připomenutí a nyní piluje klingonštinu) až po návrhy společné činnosti (“I’m feeling like a whiz. If you’d like a challenge, ask for a quiz”), kdy vám říká, abyste ji požádali o položení hádanky.

Úvodní foto: PCWorld.com