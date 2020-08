Patero způsobů vylepšení svého vztahu s Alexou - 2.díl

Doma je velmi důležité dobře vycházet s každým, s kým bydlíte. A to se týká i vašeho vztahu k virtuální asistentce Alexe.

Existuje několik způsobů, jak dobře vycházet s hlasovou asistentkou od Amazonu se jménem Alexa (a to i přesto, nebo možná právě proto, že se někdy chová, jako by byla „natvrdlá“). Můžete ji považovat za služku, štěkat na ni příkazy, a i se na ni utrhovat, pokud něco neudělá tak, jak by měla (pravdou je, že pokud ji ve správném okamžiku proklejete, určitě se vám uleví). Nebo na ni můžete pohlížet jako na kolegyni nebo dokonce jako na blízkou přítelkyni.

Proste a děkujte

Možná se to bude zdát jako naprosto nedůležitý tip, ale přesto zkuste být při zadávání pokynů či příkazů Alexe maximálně zdvořilí. Záhy zjistíte, jak velký rozdíl v komunikaci s ní při jednání tímto způsobem zažijete. Samozřejmě nemůžete počítat s tím, že Alexa díky zdvořilejšímu jednání bude lépe řídit přehrávání hudby nebo rozsvěcování světel jen tím, že ji poprosíte, nicméně já osobně jsem při komunikaci s ní zjistil, že jsem při vedení zdvořilé konverzace měl z ní pocit, jako bych mluvil více s člověkem, a ne s uměle vyrobeným hokejovým pukem. (Minimálně budete mít při zdvořilém jednání pocit, že získáte další body do své karmy, a to zejména nyní, když čelíme apokalypse robotů).

Také když poděkujete za splnění vámi zadaného příkazu, Alexa vám vstřícným způsobem odpoví, například “No problem,” nebo “You bet”, popřípadě použije jiný výraz, kterým vám vyjádří svou vděčnost. Od Alexy se ovšem poděkování („Thank you“) standardně nedočkáte – to byste museli mít aktivovaný tzv. režim Follow-up.

Vypněte tzv. „Brief mode“

Jedním z prvních nastavení, které jsem změnil, když jsem dostal svůj první reproduktor Echo, byl tzv. režim „Brief Mode“, který, jak asi tušíte, zkracuje odpovědi Alexy a vůbec ji obecně nutí podřídit se vašim příkazům v naprosté tichosti. Při zapnutém režimu Brief mode to vypadá, že Alexa pracuje efektivněji, ovšem na druhou stranu znemožňuje Alexe odpovídat pohotově.

Před nedávnem jsem režim Brief mode deaktivoval a s radostí jsem ocenil zvýšenou hovornost Alexy včetně přátelského „OK!“ poté, když jsem ji požádal o vykonání nějakého příkazu. Ostatně takové „OK“ mi současně slouží jako taková jemná připomínka, abych nezapomněl poděkovat.

Chcete-li si vypnout režim Brief Mode i vy, spusťte aplikaci Alexa a zde klepněte do nabídky Settings > Voice Responses a poté zde vypněte režim Brief Mode.

