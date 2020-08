Patero způsobů vylepšení svého vztahu s Alexou - 1.díl

Existuje několik způsobů, jak dobře vycházet s hlasovou asistentkou od Amazonu se jménem Alexa (a to i přesto, nebo možná právě proto, že se někdy chová, jako by byla „natvrdlá“). Můžete ji považovat za služku, štěkat na ni příkazy, a i se na ni utrhovat, pokud něco neudělá tak, jak by měla (pravdou je, že pokud ji ve správném okamžiku proklejete, určitě se vám uleví). Nebo na ni můžete pohlížet jako na kolegyni nebo dokonce jako na blízkou přítelkyni.

Možná vám připadá poněkud zvláštní považovat a jednat s virtuální asistentkou Alexou jako se skutečnou osobou, nicméně vězte, že vývojáři Alexy se při vytváření této virtuální asistentky snažili dodat jí i nějako tou duši a došli v tomto snažení docela daleko. Pravděpodobně tedy budete překvapeni, jak pozitivní a příjemná může být vaše komunikace s virtuální asistentkou, pokud se pokusíte být více osobní. Kromě toho vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, která nás nutí každodenní realitu prožívat spíše doma, záhy zjistíte, že Alexa vám právě v této době dokáže být užitečným pomocníkem, který vám dokáže alespoň do určité míry usnadnit život.

Přečtěte si na následujících řádcích několik dobře míněných rad pro úspěšnou komunikaci s Alexou.

Přidejte do rutin pro Alexu trochu lidskosti

Během posledních několika týdnů jsem se přistihl, jak jsem ráno při komunikaci s Alexou stále podrážděnější. Příkazem “Alexa, what’s the weather” jsem se monotónním hlasem zeptal na počasí pak jsem pokračoval strohým příkazem “Turn my light on!”, aby mi rozsvítila světla – strohým příkazem proto, že mě rozzlobilo, když příkazu neporozuměla napoprvé. Nebylo mi příjemné, že jsem musel Alexe zadat tolik příkazů jen kvůli tomu, aby mi poskytla pár informací, které jsem potřeboval slyšet hned po ránu. A ano, byla tam také trocha agrese.

V oblasti vytváření rutin pro Alexu nejsem žádný začátečník, takže mě nijak neobtěžovalo vytvořit si novou rutinu pro ranní probuzení, o rutině, která by mi měla pomoci dobře se naladit do nového dne a rozsvítit světla ani nehovoříc.

U mé nové rutiny (“Alexa, good morning!”) Alexa nejen že rozsvítila světla v ložnici a sdělila mi aktuální předpověď počasí, ale současně mi přehrála krátkou nahrávku kohoutího kokrhání, řekla mi nějakou zajímavost, a dokonce mi přečetla příběh s dobrým koncem. Určitě se shodneme, že takový začátek dne je daleko příjemnější. Navíc jsem se přistihl, jak se těším na to, že budu moci Alexu pozdravit namísto toho, abych zatnul zuby napjatém očekávání, jak zase bude dnes Alexa reagovat.

Pokud chcete Alexe přidat další výroky a reakce, kterými by vyjadřovala náladu, pak stačí, abyste si při přidávání akcí do svých rutin prošli kategorii „Alexa says“. Alexa dokáže skládat komplimenty a říkat vám, jak jste úžasní (“You’re an awesome friend!”), dále dokáže několika způsoby říci “OK” (například v podobě “Affirmative” nebo “Gladly”), umí vám popřát dobou noc (“Enjoy your Zs”) a je toho samozřejmě daleko více. Můžete ji ale nastavit i tak, aby vám pro každou kategorii říkala nějakou náhodnou frázi.

Úvodní foto: PCWorld.com