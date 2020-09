Má cenu kupovat si Apple iPhone kvůli foťáku?

Hned na začátku na rovinu. Pokud jste příznivcem iOS, je pro vás Apple iPhone rozhodně jediná a nejlepší volba. To zřejmě není třeba připomínat.

Zkusíme se ale na iPhone podívat poněkud podrobněji a zjistit, jaké jsou další důvody, proč si pořídit Apple iPhone.

Co všechno byste měli vědět před nákupem iPhone 11

Apple iPhone 11 dostanete koupit za 21 tisíc, což je trochu levnější než jeho předchůdci, ale ty ústupky, které jdou na úkor nižší ceny, se pro běžného uživatele dají celkem oželet a není to nic, čeho byste měli litovat. Stejně jako tomu bylo u předchozího modelu iPhone 10R, je i jedenáctá varianta Apple iPhone pořád vynikající volba pro všechny fanoušky nakousnutého jablíčka.

Vnější vzhled

iPhone 11 lze na první pohled velmi snadno rozeznat, a to díky dvěma objektivům umístěným na jeho zadní straně standardně v levé horní části. Kromě těchto dvou objektivů je ale iPhone 11 v podstatě vizuálně úplně stejný jako jeho předchůdce. A to po všech stránkách. Má stejné rozměry displeje, stejnou váhu, stejné barvy, i když tento nový model je laděný trochu do světle zelena. Takže vlastně nejvýraznějším rozlišovacím znakem jsou jen už zmiňované dvě kamerky vzadu. Hlavní rozdíl se ale skrývá uvnitř a ten už na první pohled není tak zjevný.

Fotoaparát

Hlavní foťák je vybavený senzorem 12 Mpx se světelností 1,8 a doplněný dalším, který má světelnost 2,4. Co se týká designu, tak je tento iPhone právě kvůli více foťákům trochu jiný, což se vám bude rozhodně líbit a iPhone 11 si zamilujete. Čočky plasticky vystupují z těla iPhonu a zabírají poměrně velký prostor, na iPhony nezvyklý. Má to možná působit dojmem, že větší čočky budou mít lepší záběr. A ono to tak v reálu i funguje. Apple si tím drží svůj standard, na který jsme zvyklí, a kromě skvělého telefonu se pyšní i vynikajícím foťákem.

Úvodní foto: iso100production / Shutterstock.com