Kupujete televizor? Seznamte se s důležitými pojmy - 6.díl

Nenechte se při nákupu nového televizoru opít rohlíkem a odhalte, co všechno se přesně skrývá pod směsí zkratek, tabulek specifikací a přehledem funkcí, s nimiž se při nákupu nového televizoru určitě setkáte. V tomto návodu se vám pokusíme vše vysvětlit jasně a srozumitelně.

Předcházející díl

Co se týče používání zavádějících, matoucích, zveličujících nebo často zbytečných pojmů nebo specifikací, je žargon používaný ve světě televizorů je naprosto bezkonkurenční. Výrobci televizorů se vás snaží prostě a jednoduše zmást, respektive oslnit čísly a skvěle znějícími názvy. Jeden příklad za všechny: průmysl vyrábějící televizory je odvětvím, které vám s ledovou tváří bude neustále tvrdit, že 3 840 pixelů vodorovně odpovídá 4K vodorovným pixelům (ve skutečnosti vodorovných 4K obsahuje přesně 4 096 pixelů, ale kdo by to počítal?).

Rychlost – pokračování

AquoMotion, Clear Motion Rate, MotionFlow, TruMotion a další: Tyto marketingové pojmy souvisí s obnovovací frekvencí vysvětlovanou výše. Naprostá většina soudobých televizorů vytváří prokládané snímky (v podstatě se jedná o křížence jednoho snímku a snímku následujícího), které vkládá mezi skutečné snímky. Tato technika využívá skutečnosti, že naprostá většina videa se přehrává rychlostí 24 nebo 30 snímků za sekundu, zatímco televizory obraz překreslují 60krát nebo 120krát za sekundu. Díky této interpolaci jsou plynulejší akční scény, ovšem na úkor ostrosti a vnímání detailů, protože proces interpolace není nikdy přesný úplně na sto procent.

Tyto pojmy, u nichž se obvykle vždy uvádí nějaké číslo, však v žádném případě nemají co dělat se skutečnými hodnotami obnovovací frekvence. Jak bylo uvedeno výše, je hodnota obnovovací frekvence u televizorů rovna 60 Hz nebo 120 Hz, a tak jakákoliv hodnota tohoto parametru je pro zobrazení videa s obnovovací frekvencí 30 snímků za sekundu více než dostatečná. Nicméně samozřejmě platí, že čím více obnovovacích cyklů, tím efektivnější všechny tyto triky pro vylepšení obrazu jsou.

FreeSync (AMD), Adaptive-sync (VESA), G-sync (Nvidia): Tyto pojmy popisují schopnost televizoru přizpůsobit obnovovací frekvenci počtu snímků přicházejících z konkrétního zdroje. Díky nim dochází k zamezení vzniku takových nežádoucích jevů, jako je trhání obrazu při hraní her, kde se počet snímků zobrazovaných za sekundu a poskytovaných GPU grafické karty mění v poměrně vysokém rozsahu. Technika FreeSync je založena na technice Adaptive-sync a je k dispozici zdarma, zatímco technika G-Sync je ve vlastnictví firmy Nvidia.

Úvodní foto: samsung