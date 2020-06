Kupujete televizor? Seznamte se s důležitými pojmy - 5.díl

Nenechte se při nákupu nového televizoru opít rohlíkem a odhalte, co všechno se přesně skrývá pod směsí zkratek, tabulek specifikací a přehledem funkcí, s nimiž se při nákupu nového televizoru určitě setkáte. V tomto návodu se vám pokusíme vše vysvětlit jasně a srozumitelně.

Co se týče používání zavádějících, matoucích, zveličujících nebo často zbytečných pojmů nebo specifikací, je žargon používaný ve světě televizorů je naprosto bezkonkurenční. Výrobci televizorů se vás snaží prostě a jednoduše zmást, respektive oslnit čísly a skvěle znějícími názvy. Jeden příklad za všechny: průmysl vyrábějící televizory je odvětvím, které vám s ledovou tváří bude neustále tvrdit, že 3 840 pixelů vodorovně odpovídá 4K vodorovným pixelům (ve skutečnosti vodorovných 4K obsahuje přesně 4 096 pixelů, ale kdo by to počítal?).

Rychlost

Obnovovací frekvence (Refresh rate, Scanning rate nebo vertical frequency): Jedná se o číslo, které udává, kolikrát za jednu sekundu se překreslí obraz na obrazovce. Hodnota 60 Hz tak znamená 60 překreslení za sekundu, 120 Hz znamená 120 překreslení za sekundu. Tato hodnota je u běžných televizorů pro koncové zákazníky prakticky nejvyšší možná (existují sice nějaké počítačové monitory s obnovovací frekvencí 144 Hz), nicméně tato problematika je nad rámce tohoto článku).

V této souvislosti se používá rovněž řada marketingově orientovaných pojmů, jako je Effective Frame Rate, Motion Rate, které mohou leccos naznačit, nicméně se jedná o spíše orientační hodnoty, které mohou být dosti často zavádějící. Čím vyšší hodnoty jsou uvedeny, tím je obecně televizor lepší, nicméně je třeba brát současně v úvahu různé další techniky (například frame insertion (vkládání snímků) nebo strobing the backlight (synchronizace podsvětlení)), které se používají pro minimalizaci takových jevů jako je vibrace (otřesy v proudu videa). Obecně platí, že obrazovka s obnovovací frekvencí 120 Hz, jejíž obraz se obnovuje 120krát za sekundu, poskytuje lepší obraz než televizor s obnovovací frekvencí 60 Hz, protože jinak by se výrobci nijak neobtěžovali televizory s vyšší obnovovací frekvencí vůbec vyrábět.

Doba odezvy (Response Time): Tento parametr by se spíše měl označovat jako doba obnovení, protože udává, jak dlouho trvá samotné překreslení obrazovky. Při hledání tohoto parametru ve specifikaci televizoru budete muset mít hodně štěstí, nicméně můžete ji zjistit, byť jen orientačně tak, že pokud se při pohybu obraz nerozmazává, je tato doba odezvy dostatečná. Obvyklé hodnoty doby odezvy jsou u televizorů s obnovovací frekvencí 60 Hz rovny 12 ms a 8 ms u televizorů s obnovovací frekvencí 120 Hz, Nezbývá než doufat, že u vašeho televizoru budou tyto hodnoty pokud možno ještě menší.

