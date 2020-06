Kupujete televizor? Seznamte se s důležitými pojmy - 4.díl

Nenechte se při nákupu nového televizoru opít rohlíkem a odhalte, co všechno se přesně skrývá pod směsí zkratek, tabulek specifikací a přehledem funkcí, s nimiž se při nákupu nového televizoru určitě setkáte. V tomto návodu se vám pokusíme vše vysvětlit jasně a srozumitelně.

Co se týče používání zavádějících, matoucích, zveličujících nebo často zbytečných pojmů nebo specifikací, je žargon používaný ve světě televizorů je naprosto bezkonkurenční. Výrobci televizorů se vás snaží prostě a jednoduše zmást, respektive oslnit čísly a skvěle znějícími názvy. Jeden příklad za všechny: průmysl vyrábějící televizory je odvětvím, které vám s ledovou tváří bude neustále tvrdit, že 3 840 pixelů vodorovně odpovídá 4K vodorovným pixelům (ve skutečnosti vodorovných 4K obsahuje přesně 4 096 pixelů, ale kdo by to počítal?).

Pojmy týkající se rozlišení

Poměr stran (Aspect ratio): Jedná se o počet pixelů ve vodorovných pixelů (řádků) pro každý svislý pixel (neboli sloupec). Obecně se tento pojem vyjadřuje poměrem celých čísel (16:9 pro rozlišení 1 920×1 080, 16:10 pro rozlišení 1 920×1 200 atd.), nicméně je možné tento poměr vyjádřit i jako desetinné číslo, například 1,77 (16:9) nebo 1,6 (16:10). Prakticky všechny soudobé televizory dnes mají rozlišení 16:9, což je zároveň poměr, který je standardem pro prakticky každý druh mediálního obsahu včetně DVD nebo Blu-ray.

Interlaced (i) – prokládaný: Jedná se o zkratku slov interlaced scanning neboli o obnovování lichých řádků pixelů v jednom cyklu a následné obnovení sudých řádků v dalším cyklu. Vzhledem k tomu, že obnovení celé obrazovky trvá celé dva cykly, je oznamovaná obnovovací frekvence 60 Hz ve skutečnosti pouze 30 Hz. Obrazovky s prokládáním se již dnes prakticky nepoužívají, najít je můžete snad jen v bazarech.

Progressive (p) – progresivní: Jedná se o zkratku slov progressive scanning neboli o obnovení všech řádků pixelů obrazovky v jednom cyklu. Počet obnovovacích cyklů odpovídá obnovovací frekvenci: 6 Hz, 120 Hz apod.

