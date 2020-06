Kupujete televizor? Seznamte se s důležitými pojmy - 3.díl

Nenechte se při nákupu nového televizoru opít rohlíkem a odhalte, co všechno se přesně skrývá pod směsí zkratek, tabulek specifikací a přehledem funkcí, s nimiž se při nákupu nového televizoru určitě setkáte. V tomto návodu se vám pokusíme vše vysvětlit jasně a srozumitelně.

Předcházející díl

Co se týče používání zavádějících, matoucích, zveličujících nebo často zbytečných pojmů nebo specifikací, je žargon používaný ve světě televizorů je naprosto bezkonkurenční. Výrobci televizorů se vás snaží prostě a jednoduše zmást, respektive oslnit čísly a skvěle znějícími názvy. Jeden příklad za všechny: průmysl vyrábějící televizory je odvětvím, které vám s ledovou tváří bude neustále tvrdit, že 3 840 pixelů vodorovně odpovídá 4K vodorovným pixelům (ve skutečnosti vodorovných 4K obsahuje přesně 4 096 pixelů, ale kdo by to počítal?).

Rozlišení

Pro účely tohoto článku se rozlišením rozumí počet pixelů na vodorovných (horizontálních) a svislých (vertikálních) řádcích plochého panelu tvořícího obrazovku. Soudobé televizní obrazovky mají obvykle rozlišení 1 280 × 720 (HD), 1 920 × 1 080 (Full HD), 3 840 × 2 160 (4K UHD) a 7 680 × 4 320 (8K UHD).

A nyní podrobněji:

720p/720i: Jedná se o rozlišení 1 280×720 pixelů. Toto rozlišení se také někdy označuje jako rozlišení HD, Standard HD nebo také SHD. Písmenko „p“ pochází z pojmu „progressive scanning“ (každý řádek se vykresluje postupně) a písmenko „i“ pochází z pojmu „interlaced scanning“ (nejprve se vykreslí liché řádky pixelů a poté sudé řádky pixelů).

1080p/i: Jedná se o rozlišení 1 920×1 080 pixelů, které se rovněž označuje také jako Full HD neboli FHD. Písmenko „p“ pochází z pojmu „progressive scanning“ a písmenko „i „pochází z pojmu „interlaced scanning“ (vysvětlení pojmů je uvedeno výše).

2160p: V tomto případě se jedná o rozlišení 3 840×2 160 pixelů, které se také označuje jako 4K UHD (Ultra High Definition). Písmenko „p“ pochází z pojmu „progressive scanning“ (vysvětlení je uvedeno výše). Žádné obrazovky 4K UHD s prokládáním („interlaced scanning“) označované písmenkem „i“ neexistují.

4320p: Jedná se o rozlišení 7 680×4 320 pixelů, které se označuje také jako rozlišení 8K UHD. I zde písmenko „p“ pochází z pojmu „progressive scanning“. Žádné obrazovky 8K UHD s prokládáním („interlaced scanning“) označované písmenkem „i“ neexistují.

QHD (Quad HD): Jedná se o jakéhosi prostředníka stojícího mezi rozlišeními 1080p/i a 2160p. Má rozlišení 2 560×1 440 (1 440p) pixelů, což odpovídá poměru 16:9 a čtyřnásobku rozlišení 720/Standard HD. Toto rozlišení u televizorů s největší pravděpodobností nenajdete, nicméně se jedná o rozlišení běžně používané u počítačových monitorů. Někdy se toto rozlišení označuje jako WQHD, ačkoliv jsme také viděli označení 21:9, 3 440×1 440 označené jako WQHD, které se také mohou označovat jako UWQHD neboli Ultra Wide Quad HD. Ano – co se týče rozlišení, používá se pro ně skutečně spousta zkratek, v nichž se často ztrácejí i odborníci.

SUHD: Tato zkratka není označením pro rozlišení, ale jedná se o marketingový pojem firmy Samsung, která jím označuje své televizory 4K UHD, které využívají tzv. quantum-dot technologii vylepšující barvy, a ještě další pokročilé funkce pro ladění kvality obrazu.

Ultra HD (UHD): Tuto zkratku uvidíte jak u televizorů 4K (3 840×2 160 pixelů), tak u televizorů 8K (7 680×4 320 pixelů). U televizorů 8K se můžete setkat s popiskem Full UHD.

Pokračování

Úvodní foto: Techspot.com