Kupujete televizor? Seznamte se s důležitými pojmy - 2.díl

Nenechte se při nákupu nového televizoru opít rohlíkem a odhalte, co všechno se přesně skrývá pod směsí zkratek, tabulek specifikací a přehledem funkcí, s nimiž se při nákupu nového televizoru určitě setkáte. V tomto návodu se vám pokusíme vše vysvětlit jasně a srozumitelně.

Co se týče používání zavádějících, matoucích, zveličujících nebo často zbytečných pojmů nebo specifikací, je žargon používaný ve světě televizorů je naprosto bezkonkurenční. Výrobci televizorů se vás snaží prostě a jednoduše zmást, respektive oslnit čísly a skvěle znějícími názvy. Jeden příklad za všechny: průmysl vyrábějící televizory je odvětvím, které vám s ledovou tváří bude neustále tvrdit, že 3 840 pixelů vodorovně odpovídá 4K vodorovným pixelům (ve skutečnosti vodorovných 4K obsahuje přesně 4 096 pixelů, ale kdo by to počítal?).

Vzhledem k tomu, že nemáte žádnou jistotu, že bude televizor v obchodu připojen k Internetu, je vhodnější si doma vyhledat příslušná testovací videa na počítači, stáhnout je na vyměnitelný disk USB a s ním přijít do obchodu. Pak je můžete přehrát prakticky na každé televizi, protože ty dnes dokážou z úložiště přehrát prakticky libovolný soubor.

Pojmy popisující velikost, rychlost a rozlišení obrazovek se v současnosti vytváří a používají takovým způsobem, který může být pro řadu uživatelů být docela matoucí. I z tohoto důvodu se tento soubor článků zabývá vysvětlením právě těchto klíčových pojmů.

Velikosti obrazovek

32palcová, 42palcová, 55palcová atd.: Jedná se o velikost úhlopříčky televizní obrazovky, tj. konkrétně o vzdálenost od levého horního okraje aktivní části obrazovky ke pravému dolnímu okraji aktivní části obrazovky (tj. tam, kde je vidět obraz).

Inch class: Pojem používaný v souvislostí se zaokrouhlením velikosti úhlopříčky televizoru. Používá se pro marketingové účely. Pokud například má televizor úhlopříčku o velikosti 42,5 palce, na trhu se uvádí jako televizor s úhlopříčkou 43 palců (výrobci mají neustále tendence zaokrouhlovat velikost úhlopříčky nahoru). Přesnou velikost úhlopříčky se dozvíte v přesných specifikacích konkrétního výrobku.

