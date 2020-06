Kupujete televizor? Seznamte se s důležitými pojmy - 1.díl

Úvod

Co se týče používání zavádějících, matoucích, zveličujících nebo často zbytečných pojmů nebo specifikací, je žargon používaný ve světě televizorů je naprosto bezkonkurenční. Výrobci televizorů se vás snaží prostě a jednoduše zmást, respektive oslnit čísly a skvěle znějícími názvy. Jeden příklad za všechny: průmysl vyrábějící televizory je odvětvím, které vám s ledovou tváří bude neustále tvrdit, že 3 840 pixelů vodorovně odpovídá 4K vodorovným pixelům (ve skutečnosti vodorovných 4K obsahuje přesně 4 096 pixelů, ale kdo by to počítal?).

Ale nebojte se, právě přesně proto je tu následující série článků, která vám bez zbytečného přehánění, nadsázek a naprosto srozumitelně vysvětlí pojmy a parametry, s nimiž se při pořizování nového televizoru budete muset ať chcete, nebo ne, nějakým způsobem vypořádat. Zároveň získáte řadu základních informací, kterými dozajista ohromíte každého prodavače elektra.

V této sérii článků se budeme věnovat pojmům velikost obrazovky, rozlišení a rychlosti zobrazení.

Ještě předtím, než se ponoříme do světa definic, vysvětlivek a odhalování skutečnosti, máme pro vás jednu naprosto klíčovou radu: Věřte tomu, co vidíte. U všech televizorů, které jsou vašimi kandidáty na koupi a mezi nimiž se rozhodujete, si zobrazte ten správný materiál a oko samo vám napoví, jaké jsou mezi jednotlivými televizory rozdíly. A co se myslí tím správným materiálem? Žádný výrobce televizoru vám nikdy na své televizi nepustí takové ukázkové video (demo), na které by bylo vidět nějaká nedokonalost jeho výrobku. Zkuste ale třeba použít aplikaci YouTube, která je dnes k dispozici prakticky na každém televizoru a vyhledejte v n pomocí výrazu „TV testing video“ nějaké testovací video pro televizory. Po jejím spuštění se pak najednou mohou odhalit nedokonalosti v kvalitě obrazu, které na výrobcem televizoru pečlivě vybraných ukázkových videích nikdy nezobrazí.

Úvodní foto: PCWorld.com