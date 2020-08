Klimatizace do bytu uleví od horka i alergenů

Pomocí klimatizace do bytu si doma vytvoříte ideální prostředí pro práci i odpočinek. Navíc se zbavíte nepříjemných alergenů a prachu. Jaký typ do bytu zvolit?

Pohoda a příjemný vzduch

Také už vás nebaví se doma potit a sotva lapat po dechu? Klimatizace do bytu je skvělý pomocník! Upravuje totiž teplotu v místnosti dle vaší aktuální potřeby. Klimatizace jsou běžně využívány v kancelářích a obchodech, ale stále častěji zaujímají místo i v našich domovech. A není divu – právě tam se chceme cítit příjemně. To lze jen velmi těžko, když vás trápí horko a nepříjemný vzduch. Existují dva typy klimatizací, které se do bytu hodí.

Mobilní klimatizaci snadno přemístíte

Mobilní klimatizace má mnoho výhod. Kromě toho, že je velmi lehké ji přemístit do prostoru, kde se právě nacházíte, představuje významný komfort. Můžete si ji s sebou vzít kamkoliv potřebujete. Přenosná klimatizace má navíc velmi nízkou pořizovací cenu a její používání je naprosto snadné. Ovládat ji dokáže skutečně každý – stačí ji zapojit do elektrické sítě a zapnout. Mnohé klimatizace jsou opatřeny HEPA filtry, které čistí vzduch od prachu, pylů, bacilů a jiných mikročástic.

Nástěnná klimatizace chladí několik místností najednou

Hledáte skutečně profesionální a pohodlné řešení? V tom případě je nástěnná klimatizace jasnou volbou. Díky vnitřní jednotce umístěné uvnitř v místnosti a venkovní, kondenzační jednotce, je ideální pro byty i rodinné domy. Nástěnná klimatizace dokáže ochladit hned několik místností najednou – šetří tak náklady a zajišťuje potřebný komfort. Díky HEPA filtru si můžete být jisti, že se vzduch v místnosti neustále čistí a zbavuje se alergenů a patogenů.

Klimatizace do bytu je ideální řešení, jak se zbavit nepříjemného horka a mít doma čistý vzduch.

Úvodní foto: AlexLMX / Shutterstock.com