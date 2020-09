Kamera, která vás bude hlídat na cestách

V tomto článku se zaměříme na příslušenství do auta.

Kamery do auta rozhodně stojí za pozornost, a to i přesto že se jedná o dosud sice málo užívaný, ale velmi užitečný a praktický doplněk, který ani není moc drahý. A jako součást výbavy moderního automobilu by měl být, a zřejmě v budoucnu i bude, samozřejmostí.

K čemu jsou kamery do auta

Duální kamera do auta je dobrá z mnoha různých důvodů. Tím nejtypičtějším je asi nahrávání videí z rychlé jízdy, které pak uživatelé s nadšením sdílejí na sociálních sítích a chlubí se, jací jsou machři za volantem. To dělá z autokamer spíše volnočasovou libůstku a hračku pro rozmařilé řidiče, kteří rádi sdílejí své zážitky z jízdy s ostatními. A tak se na kamery do auta potom dívá taky laická veřejnost. Málokdo si už ale uvědomuje, že původní význam autokamer a jejich využití má úplně jiný smysl.

Dokumentace nehod

Hlavním účelem duální autokamery je totiž videodokumentace vaší jízdy, kterou pak můžete zpětně využít pro záznam dopravních nehod. Kamera tak potom slouží podobně jako kamery instalované na rozích ulic pro případ, že by došlo k nějakému přestupku nebo zločinu. Pomocí záznamu z kamery lze snadno dohledat, co se stalo a získat tak nezbytné důkazy, které by jinak neexistovaly.

Hlídač na silnici

Autokamery dokáží ale i další věci. Kromě poskytování videozáznamu vaší jízdy, můžou autokamery hlídat způsob vašeho řízení, upozorní vás na dodržování bezpečné vzdálenosti, varují vás při přejíždění z pruhu do pruhu a mnohé další věci, které mohou být velmi užitečné zvlášť při dnešních zhuštěných provozech na dálnicích a ve velkých městech. Pokud tedy trávíte za volantem více času, jste řidič z povolání nebo prostě jenom fanda do automobilů, rozhodně byste o kameře do auta měli pouvažovat, pokud jste tak ještě neučinili.

Úvodní foto: kpakook / Shutterstock.com