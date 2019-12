Jaká je ta ideální počítačová skříň pro vás? - 9.díl

Předcházející díl

Je úplně jedno, jestli chcete, aby vaše počítačová skříň byla středobodem vaší pracovny nebo jestli se má jednat jen o nějakou krabici, která bude ležet někde pod stolem – koupě počítačové skříně je vždycky tak trochu věda.

Pokud se koupí počítačové skříně nechcete nijak zabývat, pak pro vás platí nezbytné minimum – musí být tak velká, aby zvládla uspokojit všechny vaše požadavky a aby měla dostatek místa pro všechen váš hardware a zařízení připojovaná do portů USB. V každém případě byste měli vědět, že existují skříně, které vám toho poskytnou daleko více. Prostorný vnitřek, nižší teploty, minimální hluk, rozsáhlou podporu vodního chlazení, přitažlivě provedené panely z tvrzeného skla či podsvětlení RGB – a to všechno je jen příslovečná špička ledovce.

V následujícím seriálu najdete návod na koupi takové počítačové skříně, která vám sedne doslova na míru. Nicméně koupě počítačové skříně je jen prvním krokem, u něhož to pravděpodobně neskončí, ale naopak začne. Co když si budete chtít postavit rovnou celý počítač?

Nákup počítačové skříně: na co si dát pozor -- pokračování

Větráčky a průchod vzduchu: Čím více větráčků v počítači máte, tím lepší průtok vzduchu pravděpodobně budete mít. Pro zajištění optimálního průtoku vzduchu budete potřebovat minimálně dva větráčky – jeden vpředu pro nasávání vzduchu do skříně a jeden větráček vzadu pro odvod vzduchu. U některých levnějších počítačových skříní můžete najít pouze jeden větráček, díky čemuž roste teplota počítače a je to poznat i na jeho výkonu. Dokonce i když v počítačových skříních žádné větráčky nejsou, obsahuje řada počítačových skříní předem připravená místa, do nichž je možné později dokoupené větráčky zasadit. Jak již bylo uvedeno výše, u některých počítačových skříní chybí 5,25palcové šachty pro disky, aby se zlepšil průchod vzduchu nasávaný předním větráčkem, nicméně pokud šachtu potřebujete, je velmi pravděpodobné, že takovou počítačovou skříň bez zmiňovaných šachet zřejmě chtít nebudete.

Pozornost věnujte i tomu, co se nachází před těmito větráčky. Dnes jsou v kurzu kovové přední panely a tvrzené sklo, pokud však nejsou nainstalovány tyto dnes módní materiály tak, jak mají, mohou bránit průchodu vzduchu. Počítačová skříň RL06 (dá se pořídit za 85 USD na webu Newegg) problém s případnými překážkami pro proudění vzduchu řeší instalací ochranné síťky ne před jedním, ale před třemi 12milimetrovými větráčky, aby byl zajištěn ideální průchod vzduchu. Díky tomu dosahují tyto počítačové skříně nižších teplot než y konkurenční.

Prachové filtry: Pro dobrou kondici vašeho počítače je velmi důležité i dodržování čistoty. Počítač zanesený prachem, srstí domácích mazlíčků či popelem z cigaret se příliš zahřívá, čímž se snižuje životnost jeho komponent, a tedy v podstatě celého počítače jako takového. K tomu účinně pomáhají prachové filtry, které zabraňují proniknutí prachu k větráčkům a následně i k vlastnímu hardwaru počítače. Nicméně nezapomeňte větráčky nastavit tak, aby vytvářely přetlak. Jen tak totiž zabráníte nasávání vzduchu skrz volné otvory v počítačové skříni.

Tlumení vzduchu: Odhlučněné počítačové skříně zajistí, že vaše počítačová sestava bude běžet potichu. Odhlučnění se provádí pomocí speciálních materiálů, které se instalují dovnitř počítačové skříně. Tyto materiály sice účinně tlumí hluk, na druhou stranu mají bohužel tendenci bránit proudění vzduchu, a tak počítejte s tím, že odhlučněné počítačové skříně budou oproti těm standardních jednoduše teplejší. Některé lepší odhlučněné počítačové skříně zajišťují odhlučnění při optimalizaci proudění vzduchu pomocí velkých pomalu se otáčejících (a tedy tichých) 140milimetrových větráčků.

