Jaká je ta ideální počítačová skříň pro vás? - 8.díl

Je úplně jedno, jestli chcete, aby vaše počítačová skříň byla středobodem vaší pracovny nebo jestli se má jednat jen o nějakou krabici, která bude ležet někde pod stolem – koupě počítačové skříně je vždycky tak trochu věda.

Pokud se koupí počítačové skříně nechcete nijak zabývat, pak pro vás platí nezbytné minimum – musí být tak velká, aby zvládla uspokojit všechny vaše požadavky a aby měla dostatek místa pro všechen váš hardware a zařízení připojovaná do portů USB. V každém případě byste měli vědět, že existují skříně, které vám toho poskytnou daleko více. Prostorný vnitřek, nižší teploty, minimální hluk, rozsáhlou podporu vodního chlazení, přitažlivě provedené panely z tvrzeného skla či podsvětlení RGB – a to všechno je jen příslovečná špička ledovce.

V následujícím seriálu najdete návod na koupi takové počítačové skříně, která vám sedne doslova na míru. Nicméně koupě počítačové skříně je jen prvním krokem, u něhož to pravděpodobně neskončí, ale naopak začne. Co když si budete chtít postavit rovnou celý počítač?

Nákup počítačové skříně: na co si dát pozor -- pokračování

Uspořádání kabelů: Podívejte se po počítačové skříni, která má na desce pro umístění základní desky výřezy, které umožňují vést kabely zadní částí počítačové skříně. Jak říká staré dobré přísloví: „Sejde z očí, sejde z mysli“. Levnější počítačové skříně obvykle budou mít obrovské díry na nosné desce základní desky, počítačové skříně střední třídy často mají v otvorech pryžové průchodky, které dokážou uklidit kabely ještě pečlivěji. U některých počítačových skříní dokonce můžete najít místa pro svázání kabelů nebo i speciální kryty kabeláže nacházející se za nosnou deskou základní desky – tyto všechny vymoženosti vám pomáhají udržet kabeláž takříkajíc pod kontrolou.

Možnost výměny chladiče nebo CPU: Když už se zmiňujeme o kovové desce pro základní desku, mají některé lepší počítačové skříně v části za procesorem velké výřezy, které umožňují výměnu procesoru nebo chladiče procesoru, aniž by bylo třeba vyndávat celou základní desku. Není to sice funkce, kterou pravděpodobně budete potřebovat nějak příliš často, nicméně pokud tuto funkci máte k dispozici, je to bezesporu výhoda.

Možnost připojení zařízení z předního panelu: Používáte-li hodně externích zařízení, pak si prověřte, zda je vámi vybraná počítačová skříň vybavena předním panelem. Několik portů USB-A Type 2 najdete na předním panelu i u levnějších počítačových skříní. Jiné počítačové skříně zase nabízejí USB-A Type 3, USB-C, nebo dokonce možnosti řízení rychlosti otáčení větráčků nebo osvětlení RGB. Na předním panelu dosti často naleznete i výstupy pro zapojení kolíků pro zvuk, i když bychom vždy pro připojení sluchátek doporučili používat přímo zvukový výstup nacházející se v zadní části základní desky.

