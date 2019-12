Jaká je ta ideální počítačová skříň pro vás? - 7.díl

Předcházející díl

Je úplně jedno, jestli chcete, aby vaše počítačová skříň byla středobodem vaší pracovny nebo jestli se má jednat jen o nějakou krabici, která bude ležet někde pod stolem – koupě počítačové skříně je vždycky tak trochu věda.

Pokud se koupí počítačové skříně nechcete nijak zabývat, pak pro vás platí nezbytné minimum – musí být tak velká, aby zvládla uspokojit všechny vaše požadavky a aby měla dostatek místa pro všechen váš hardware a zařízení připojovaná do portů USB. V každém případě byste měli vědět, že existují skříně, které vám toho poskytnou daleko více. Prostorný vnitřek, nižší teploty, minimální hluk, rozsáhlou podporu vodního chlazení, přitažlivě provedené panely z tvrzeného skla či podsvětlení RGB – a to všechno je jen příslovečná špička ledovce.

V následujícím seriálu najdete návod na koupi takové počítačové skříně, která vám sedne doslova na míru. Nicméně koupě počítačové skříně je jen prvním krokem, u něhož to pravděpodobně neskončí, ale naopak začne. Co když si budete chtít postavit rovnou celý počítač?

Nákup počítačové skříně: na co si dát pozor

Při pořizování počítačové skříně hrají velkou roli kromě základních rozměrů a ceny i možnosti rozšíření a podpora různých funkcí. Čím více za počítačovou skříň utratíte, tím více dalších vymožeností můžete očekávat. Pojďme se podívat, jaké že to další funkce můžete v soudobých počítačových skříních nalézt počínaje velmi praktickými věcmi a drobnůstkami, které prostě musíte mít, konče.

Šachty pro umístění disků a místa pro připojení disků SSD: Jak už jsme několikrát poznamenali výše, ujistěte se, že má vaše počítačová skříň dostatek šachet pro umístění disků, a to jak 2,5palcových, tak 3,5palcových. U některých počítačových skříní najdete v zadní části plochy určené pro základní desku i prostor pro umístění disků SSD. A pokud budete v přední části počítačové skříně potřebovat 5,25palcovou šachtu pro instalaci optické mechaniky, ovladače větráčků nebo čehokoliv jiného, pak se ujistěte, že vámi vybraná počítačová skříň takovou šachtou disponuje. U celé řady počítačových skříní totiž taková 5,25palcová šachta chybí, a to kvůli zajištění lepšího průtoku vzduchu z větráčku umístěného v přední části počítačové skříně – to platí zejména pro několik počítačových skříní Corsair.

Počítačové skříně, které nepotřebují při montáži žádné nářadí: Kdysi dávno byl pro připevnění čehokoliv do počítačové skříně potřeba křížový šroubovák. Dnes už to neplatí. U soudobých počítačových skříní už není žádné nářadí potřeba – používá se systém, který je prakticky univerzální, a to jak u počítačových skříní střední i vyšší třídy. Konkrétně se jedná o různé typy šroubků, které se šroubují ručně, dále různé mechanismy využívající zasunování, zajištění otočením, popř. další mechanismy, které zajistí upevnění bez nutnosti použít nářadí.

